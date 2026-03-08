Prima pagina

Il Napoli vince e convince, Il Mattino: "Il sorriso ritrovato"
di Davide Baratto
"Tornano stelle e risultati, Conte strizza l'occhio al secondo posto", Il Mattino commenta così la vittoria convincente del Napoli sul Torino

"Il sorriso ritrovato", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, commentando la vittoria del Napoli contro il Torino arrivata grazie ad una prestazione convincente. Il sommario: "Tornano stelle e risultati, Conte strizza l'occhio al secondo posto". Di seguito la prima pagina integrale.