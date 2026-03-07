Ultim'ora Infortunio Vergara, Sky: "Lunedì esami, già filtrano prime indiscrezioni"

vedi letture

Vergara era stato costretto a fermarsi a fine primo tempo del match di ieri del Maradona contro il Torino. Nell'intervallo la scelta della sostituzione

Nota stonata ieri nonostante la vittoria col Torino. Quale? L'infortunio per Antonio Vergara costretto a uscire a fine primo tempo per problemi fisici. Come sta il talento azzurro? Aggiornamenti arrivano dalla redazione di Sky Sport con Francesco Modugno che ha rivelato in diretta tv: "C'è stato un problemino, lunedì farà gli esami, è una fascite plantare, ovvero il legamento che collega il tallone alle dita del piede, si va dalla banale infiammazione ad altre cose che speriamo gli esami possano scongiurare. Insomma, il suo infortunio ieri è stata l'unica nota dolente della partita", le parole dell'inviato.

Come sta Vergara: cosa è successo ieri

Vergara era stato costretto a fermarsi a fine primo tempo del match di ieri del Maradona contro il Torino. Nell'intervallo la scelta della sostituzione con Anguissa al suo posto ed Elmas spostato come esterno a destra in quella che fino a quel momento era stata la posizione dell'attaccante di Conte. Un altro infortunio, l'ennesimo, che va ad aggiungersi ad un elenco decisamente folto di problematiche fisiche per diversi giocatori.