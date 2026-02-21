Elmas scala la storia azzurra: a Bergamo supera Careca ed entra nella Top 40 all time

Elmas a Bergamo raggiungerà quota 223 gare con la maglia del Napoli, superando la leggenda Antonio Careca e agganciando Hysaj nella classifica all time

Eljif Elmas a Bergamo toccherà la sua 223ª presenza assoluta con la maglia partenopea. Una cifra che vale un posto nella storia centenaria del club: con questa gara, il centrocampista macedone supererà una leggenda come Antonio Careca e aggancerà Elseid Hysaj, entrando così nella top 40 di sempre del club. Nella prima esperienza al Napoli, fino al gennaio 2024, Elmas ha disputato 189 partite in tutte le competizioni, segnando 19 gol e contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia e dello scudetto nel 2023. Poi il trasferimento al Lipsia - un'esperienza deludente con 22 presenze e un solo assist - e il successivo prestito positivo al Torino.

La doppia vita azzurra: dallo Scudetto al ritorno ed una continuità mai avuta

Il Napoli lo ha riportato a casa in estate, in prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro e da quel momento, la seconda vita azzurra: il 9 novembre 2025, in campo al Dall'Ara contro il Bologna, ha raggiunto il traguardo delle 200 presenze con la maglia del Napoli. La duttilità, le buone prestazioni, uno spirito che piace ad Antonio Conte e ovviamente anche l'emergenza infortuni, l'hanno portato alla titolarità in più ruoli ed accumulare una continuità mai avuto prima in maglia azzurra ed a Bergamo anche quest'ulteriore traguardo.

Bergamo, non un campo qualsiasi: quel gol pesantissimo per lo Scudetto

La New Balance Arena di Bergamo — dove domenica Elmas raggiungerà quota 223 — è stato teatro di uno dei gol più importanti della sua carriera. Il 5 novembre 2022, nella stagione dello Scudetto targato Spalletti, Elmas realizzò la rete decisiva nella vittoria per 2-1 in casa dell'Atalanta per fare il vuoto in classifica. Una rete che si incastonò perfettamente nel mosaico di quel campionato straordinario, concluso con il terzo scudetto della storia del Napoli. Tornare a Bergamo — nello stesso stadio, con la stessa maglia — ha il sapore del destino.