Lang, salta il Galatasaray e resta azzurro, Sky: "Il mercato del Napoli può finire così"

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Il mercato del Napoli potrebbe essere già all'epilogo. Noa Lang, a lungo in bilico tra permanenza e cessione, resterà con ogni probabilità in azzurro dopo che si è definitivamente arenata la pista che lo avrebbe portato al Galatasaray, riporta Sky Sport. Il club turco, che seguiva Lang come alternativa sul mercato degli esterni offensivi, in giornata ha ottenuto l'ok di Rafael Leao, individuato come prima scelta per l'attacco, che ha preferito il Gala all'Aston Villa. Con l'affare ormai concluso, per l'olandese del Napoli si è chiusa così una delle poche vie d'uscita concrete rimaste a disposizione in questa sessione di mercato.

Lang resta. E saltano tutte le piste?

Con il Galatasaray fuori dai giochi, per Lang si complica ulteriormente la possibilità di lasciare Napoli in queste ultime ore di trattative. Resta sullo sfondo l'interesse dell'Atalanta, ma solo con la formula del prestito secco, condizione che il club azzurro non è disposto ad accettare per privarsi del giocatore. Senza l'uscita di Lang, difficile immaginare altre operazioni al momento, compresa la situazione Woltemade di cui s'è parlato nelle ultime ore, salvo particolari sorprese.