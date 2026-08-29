Lang resta, sfuma l'ultimo colpo? Il Napoli ha un piano B: i dettagli
Il trasferimento di Rafael Leao al Galatasaray rischia di aver definitivamente cambiato i programmi del Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, il club turco rappresentava infatti una delle possibili destinazioni di Noa Lang, disposto a tornare volentieri a Istanbul. Al momento, però, non esistono altre società pronte ad acquistare l'olandese alle condizioni richieste: Napoli e giocatore puntano a una cessione definitiva, con l'unica possibile apertura rappresentata da un prestito accompagnato da un successivo obbligo di riscatto. Salvo sorprese, dunque, Lang resterà a disposizione di Massimiliano Allegri.
Gabriel Jesus si allontana, il Napoli può aspettare gennaio
La permanenza di Lang rende sempre più complicato l'arrivo di Gabriel Jesus. Il brasiliano, fuori dai piani dell'Arsenal, avrebbe gradito particolarmente Napoli anche per la possibilità di ritrovare Kevin De Bruyne, suo ex compagno al Manchester City. Con il passare delle ore, però, le possibilità dell'operazione diminuiscono. Senza improvvise uscite negli ultimi giorni, la rosa potrebbe quindi rimanere invariata fino a gennaio. A quel punto Giovanni Manna potrebbe conservare risorse per un investimento importante nella sessione invernale, quando saranno più chiare anche le reali necessità della squadra di Allegri.
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