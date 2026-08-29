Confermate le voci inglesi: sondaggio per un talento del Liverpool. Ma solo a una condizione

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Il futuro di Noa Lang condiziona gli ultimi movimenti del Napoli: senza una cessione a titolo definitivo non arriveranno nuovi acquisti.

Tutto ruota attorno a Noa Lang. Secondo quanto scrive Il Mattino, senza la cessione a titolo definitivo dell'ex PSV il Napoli non effettuerà altre operazioni in entrata. Giovanni Manna aveva preparato da tempo il terreno per Gabriel Jesus, con il quale esisterebbe un'intesa già dalla fine di luglio, ma il brasiliano appare ora più defilato. È invece tramontata la soluzione Marc Guiu: dopo la rinuncia degli azzurri, il Chelsea ha ceduto il giovane spagnolo al Lipsia mantenendo un diritto sulla futura rivendita.

Napoli, sondaggio per Elliott: resta anche Woltemade

Tra le alternative rimane Nick Woltemade, considerato in uscita dal Newcastle ma protagonista appena un anno fa di un investimento da 69 milioni di sterline: gli inglesi non intendono quindi svalutarlo. Il quotidiano rivela inoltre un sondaggio del Napoli per Harvey Elliott, centrocampista offensivo di proprietà del Liverpool reduce dall'ultima stagione in prestito all'Aston Villa. Manna continua dunque a tenere aperte diverse possibilità, ma il presupposto resta invariato: prima deve partire Lang, altrimenti il mercato azzurro in entrata resterà fermo.