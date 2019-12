"Lasciate stare la classifica, non la guardiamo!", così Gattuso ha caricato la squadra per il Sassuolo

Il Napoli è chiamato al riscatto. A dire il vero, lo scriviamo da più di qualche partita e puntualmente questo non arriva. La formazione azzurra non vince dal match col Salisburgo della fine di ottobre e, in campionato, il successo manca da due mesi pieni. L'ultimo è quello con l'Hellas Verona, al San Paolo, e da allora sembra essere passata davvero una vita. Nel frattempo è cambiato anche l'allenatore. Rino Gattuso sta provando a sistemare le cose, puntando anche sull'aspetto motivazionale.

IL DISCORSO DI RINO - Così, dopo aver lavorato duramente nel corso della settimana, sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista tattico, l'allenatore calabrese si è rivolto alla squadra con un discorso che dovrebbe - almeno nelle sue speranze - far scattare qualcosa nella testa dei calciatori. "Per piacere, lasciate stare la classifica, non la guardiamo, andiamo avanti partita per partita", le parole di Rino prima della partenza per Reggio Emilia, dove stasera il Napoli sfiderà il Sassuolo. Un discorso volto a caricare i suoi: Gattuso s'è raccomandato con i suoi ragazzi e questo potrebbe essere un buon rimedio per non deprimersi ancor di più, visti i 21 punti attuali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.