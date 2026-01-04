Lazio-Napoli, annunciate le formazioni: ecco le scelte di Conte e Sarri
Sono state annunciate le scelte di Antonio Conte e Maurizio Sarri per la sfida tra Lazio e Napoli in programma oggi alle 12:30. Nessuna novità in casa Napoli: confermata la stessa formazione delle ultime partite, con Neres ed Elmas alle spalle di Hojlund. In difesa Juan Jesus la spunta ancora su Buongiorno. In casa Lazio spazio a Noslin nel tridente con Cancellieri (preferito a Isaksen) e Zaccagni. Di seguito le formazioni ufficiali.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Pedro, Tavares, Isaksen, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Serra, Farcomeni
Allenatore: Maurizio Sarri.
NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Elmas; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang, Prisco
Allenatore: Antonio Conte.
