Ufficiale Lazio-Napoli, le formazioni: Conte col 3-5-2! Torna Buongiorno, chance per Raspadori

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Napoli, match delle 18 valido per la 25ª giornata di Serie A. Conte dopo aver perso per infortunio David Neres cambia sistema di gioco. L’allenatore del Napoli abbandona per ora il 4-3-3, adottato dalla 5ª giornata contro la Juve, e passa al 3-5-2. I tre di difesa davanti a Meret sono Rrahmani, Buongiorno, al rientro dopo l’infortunio, e Juan Jesus. Sulle fasce Di Lorenzo a destra e Mazzocchi a sinistra, completa il reparto di centrocampo il solito terzetto formato da Anguissa, Lobotka e McTominay. Nel duo d’attacco chance dal 1’ per Raspadori, che affianca Lukaku.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. All. Conte.