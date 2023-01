Le condizioni di Kim: la situazione in vista della Juve

Fatto sta che il signor Luciano può tirare un notevole sospiro di sollievo, e con lui il popolo azzurro

" Kim Minjae sarà monitorato con attenzione nei prossimi due giorni, è così che si dice e che si fa in questi casi, ma l'idea è che venerdì sarà regolarmente in campo in occasione della grande notte con la Juve ". Questo l'importante aggiornamento del Corriere dello Sport sul difensore, uscito all'intervallo della sfida Sampdoria-Napoli a scopo cautelativo.

"In un solo concetto? Le condizioni di Kim, sostituito domenica a scopo precauzionale alla fine del primo tempo della partita con la Samp, sono sotto controllo: l'affaticamento al polpaccio accusato a Marassi è stato gestito con tempismo perfetto dallo staff medico, così come ha spiegato Spalletti, e ora non resta che attendere l'allenamento di oggi. Di certo più indicativo della seduta di scarico andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno. Fatto sta che il signor Luciano può tirare un notevole sospiro di sollievo, e con lui il popolo azzurro: fermare un Mostro, del resto, è impresa sempre ardua.