Le difficoltà delle 12:30 e il tabù di Conte con Sarri: perché Lazio-Napoli è una sfida complicata

C’è anche il peso dei precedenti, oltre alla classifica, dietro la sfida dell’Olimpico tra Napoli e Lazio. A raccontarlo è il Corriere della Sera, soffermandosi su numeri che diventano suggestioni a poche ore dal calcio d’inizio. Antonio Conte, infatti, non ha mai battuto Maurizio Sarri: due incroci, due sconfitte, pochi per parlare di un trend definitivo ma sufficienti per alimentare un piccolo tabù personale che il tecnico azzurro prova oggi a cancellare. C’è poi il dato di squadra: il Napoli non supera la Lazio da tre anni e fatica storicamente nelle gare dell’ora di pranzo, con appena tre vittorie nelle ultime sette disputate alle 12.30. Numeri che non sorridono agli azzurri, chiamati però a ribaltarli con il peso della continuità e della qualità.

I destini di Conte e Sarri si sono spesso incrociati, anche indirettamente: dalla rivalità in Serie A, con Sarri alla Juventus e Conte all’Inter, fino alla famosa staffetta al Chelsea nell’estate 2018, quando all’esonero di Conte seguì l’annuncio di Sarri. Oggi, all’Olimpico, c’è un’altra pagina da scrivere: numeri contro ambizioni, tabù contro voglia di riscatto.