Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: out anche Kou e Insigne, uomini contati per Gattuso

Un Napoli in piena emergenza va a caccia della vittoria sul campo del Genoa, per provare a sfruttare lo scontro diretto tra Juventus e Roma, e dare continuità al successo col Parma. Gli azzurri, privi di tanti big e senza rotazioni in tantissimi ruoli, sfideranno un Genoa rigenerato da Ballardini che ha reso i rossoblù una delle squadre più in forma dell'intero campionato. Quattro vittorie e due pareggi per il Genoa nelle 7 partite con Ballardini, ma soprattutto 3 vittorie nelle ultime 4 gare in cui i rossoblù non hanno preso reti. L'ultimo gol incassato dal Genoa risale al 6 gennaio, contro il Sassuolo, e da allora porta inviolata contro Bologna, Atalanta, Cagliari e Crotone.

STATS - All'andata il Napoli dilagò con un 6-0 che è la sconfitta più larga del Genoa in Serie A addirittura dall 0-7 contro la Juventus nel '65. Gli azzurri a Genova andranno a caccia della vittoria che sarebbe la quarta di fila fuori casa contro il Genoa: non è mai accaduto nella storia azzurra in Serie A. Dall'altro lato il Genoa proverà a vincere la terza gara di fila: non ci riesce dal 2018, in panchina c'era lo stesso Ballardini. Dal suo arrivo in panchina, il Genoa è quinta per media punti in Serie A ed è la squadra con meno gol subiti (4 in 7 match), più clean sheet (4), la miglior percentuale di tiri nello specchio (60%) e la seconda miglior % realizzativa (16%).

LE ULTIME SUL GENOA - Ballardini senza gli infortunati Biraschi, Zapata e Shomurodov dovrebbe riproporre Radovanovic in difesa con Masiello e Criscito; a centrocampo Zajc, Badelj e Strootman con Zappacosta a destra e Czyborra a sinistra. In attacco Destro in coppia con Scamacca che dovrebbe spuntarla sull'ex Pandev.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso senza Koulibaly e Ghoulam postivi, che si aggiungono a Mertens e Fabian ancora out ed Insigne acciaccato che partirà dalla panchina. In attacco torna Petagna, con Politano a destra e Lozano a sinistra, a centrocampo Bakayoko favorito su Demme da vertice basso con i ritorni di Elmas e Zielinski. In difesa probabilmente straordinari per Manolas, in coppia con Maksimovic, con Di Lorenzo (o Hysaj) a destra e Mario Rui che torna a sinistra. Tra i pali potrebbe toccare a Meret, ma la mancanza di Koulibaly potrebbe spingere Gattuso a confermare il più esperto Ospina.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca. All. Ballardini

Ballottaggi: Scamacca-Pandev 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All. Gattuso

Ballottaggi: Ospina-Meret 55%-45%, Di Lorenzo-Hysaj 55%-45%, Manolas-Rrahmani 55%-45%, Bakayoko-Demme 55%-45%

ARBITRO: Manganiello (Costanzo-Prenna, IV: Piccinini, VAR: Di Bello, AVAR: Liberti)

Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli/Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net