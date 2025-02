Legale SSCNapoli: "Nessun rischio, sarà tutto archiviato! Un ente terzo ha escluso responsabilità..."

Lorenzo Contrada, uno dei legali che rappresenta la SSC Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Roma nei confronti del patron: "C'è solo una richiesta di rinvio a giudizio. Non vedo rischi per la posizione della società né per gli organi apicali, ossia De Laurentiis e Chiavelli. La Giustizia Sportiva e la Procura di Napoli avevano archiviato il caso. La posizione di Roma è risolvibile da noi legali perché ci sono pareri anche da parte di enti terzi che hanno escluso anomalie contabili.

Se siamo stati in Procura? Sì, siamo stati in Procura. Ci siamo molto sorpresi. Parliamo di un contesto molto tecnico, quindi di irregolarità contabili. Noi con la massima onestà intellettuale abbiamo depositato consulenze tecniche di consulenti che tra l'altro lavorano anche per la Procura, nonché di enti terzi, quindi di società non collegate a De Laurentiis e al Napoli. Hanno spiegato che il Napoli non è quotato in borsa, quindi i criteri contabili erano criteri italiani e che dunque erano stati rispettati tutti i principi contabili. Se un ente terzo esclude qualsivoglia responsabilità, a mio parere bisognava prendere atto.

Io nella memoria difensiva ho allegato anche il link dell'organismo italiano di contabilità. E' come se io in un reato tributario dicessi alla Procura di rivolgersi al Fisco che può dimostrare che ho ragione. Senza rivolgersi all'organismo italiano di contabilità c'è stata questa richiesta. Sono sereno sul fatto che nelle fasi successive sia archiviato tutto. Il presidente De Laurentiis l'ho sentito, è sereno e sorpreso.

A nostro parere non si rischia nulla perché conosciamo le carte e pensiamo sia impossibile che possa pervenire un giudizio di responsabilità. La responsabilità dell'ente prevede pene pecuniarie. Io non mi occupo di Giustizia Sportiva, ci sono gli avvocati del presidente che hanno già brillantemente risolto la situazione. Ho visto che è stato respinto anche l'appello, quindi provvedimenti sempre a favore del Napoli. Non è che in sede penale ci sia stato un approfondimento maggiore, per cui non ci aspettiamo nulla. C'è solo una valutazione di natura bilancistica che nulla ha a che vedere con la Federcalcio. La Covisoc ha analizzato i bilanci del Napoli e ha ritenuto che fossero corretti. Noi ci siamo rivolti a enti terzi che hanno escluso qualsivoglia responsabilità".