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Solo colpi Under a gennaio perché la lista Serie A è piena: un big è già fuori

Solo colpi Under a gennaio perché la lista Serie A è piena: un big è già fuori
Oggi alle 10:20In primo piano
di Redazione Tutto Napoli.net
Calciomercato Napoli, Bakola, Varela, Gittens e Cacciamani: tutti giovani e under. Il club punta su questi profili per la lista Serie A piena

Da Varela a Gittens, da Cacciamani a Bakola: nei nomi di mercato seguiti dal Napoli c’è un comune denominatore. Sono tutti giovani e under, una caratteristica che non è un caso e che racconta la direzione scelta dalla dirigenza per la finestra di gennaio. Il club azzurro, infatti, sta costruendo la propria lista dei desideri attorno a profili di questo tipo. La ragione è legata alla lista per la Serie A, al momento piena. Gli under non occupano un posto in lista, e questo permette alla società di inserire nuovi elementi senza dover escludere nessuno dei giocatori già registrati. Ad oggi è out Buongiorno infortunato. Questa la situazione attuale:

Vivaio Napoli
Contini
Vergara
-
-

Vivaio Italia
Meret
Politano
Spinazzola 
Di Lorenzo

Under 23
Marianucci 
Favasuli

Over 23
Milinkovic-Savic
Beukema
Rrahmani
Badiashile
Olivera
Rafa Marin
Gilmour
Lobotka
De Bruyne
Anguissa
McTominay
Neres
Alisson
Lucca
Hojlund
Giovane
Lang

--------- Giocatori fuori lista -------
Buongiorno