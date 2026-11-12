Solo colpi Under a gennaio perché la lista Serie A è piena: un big è già fuori
Da Varela a Gittens, da Cacciamani a Bakola: nei nomi di mercato seguiti dal Napoli c’è un comune denominatore. Sono tutti giovani e under, una caratteristica che non è un caso e che racconta la direzione scelta dalla dirigenza per la finestra di gennaio. Il club azzurro, infatti, sta costruendo la propria lista dei desideri attorno a profili di questo tipo. La ragione è legata alla lista per la Serie A, al momento piena. Gli under non occupano un posto in lista, e questo permette alla società di inserire nuovi elementi senza dover escludere nessuno dei giocatori già registrati. Ad oggi è out Buongiorno infortunato. Questa la situazione attuale:
Vivaio Napoli
Contini
Vergara
-
-
Vivaio Italia
Meret
Politano
Spinazzola
Di Lorenzo
Under 23
Marianucci
Favasuli
Over 23
Milinkovic-Savic
Beukema
Rrahmani
Badiashile
Olivera
Rafa Marin
Gilmour
Lobotka
De Bruyne
Anguissa
McTominay
Neres
Alisson
Lucca
Hojlund
Giovane
Lang
--------- Giocatori fuori lista -------
Buongiorno
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