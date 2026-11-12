Tuttonapoli Solo colpi Under a gennaio perché la lista Serie A è piena: un big è già fuori

Calciomercato Napoli, Bakola, Varela, Gittens e Cacciamani: tutti giovani e under. Il club punta su questi profili per la lista Serie A piena

Da Varela a Gittens, da Cacciamani a Bakola: nei nomi di mercato seguiti dal Napoli c’è un comune denominatore. Sono tutti giovani e under, una caratteristica che non è un caso e che racconta la direzione scelta dalla dirigenza per la finestra di gennaio. Il club azzurro, infatti, sta costruendo la propria lista dei desideri attorno a profili di questo tipo. La ragione è legata alla lista per la Serie A, al momento piena. Gli under non occupano un posto in lista, e questo permette alla società di inserire nuovi elementi senza dover escludere nessuno dei giocatori già registrati. Ad oggi è out Buongiorno infortunato. Questa la situazione attuale:

Vivaio Napoli

Contini

Vergara

-

-

Vivaio Italia

Meret

Politano

Spinazzola

Di Lorenzo

Under 23

Marianucci

Favasuli

Over 23

Milinkovic-Savic

Beukema

Rrahmani

Badiashile

Olivera

Rafa Marin

Gilmour

Lobotka

De Bruyne

Anguissa

McTominay

Neres

Alisson

Lucca

Hojlund

Giovane

Lang