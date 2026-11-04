Live Furia Allegri in conferenza: “Bene per 70 minuti, accusare squadra non serve! Angoli? Invertiti Scott e Vergara…”

Allegri in conferenza dopo Porto-Napoli: il crollo nella ripresa, gli errori difensivi e il recupero degli infortunati.

Al termine del match valido per la quarta giornata della Phase League di Champions League contro il Porto, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Do Dragao per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.29 - Inizia la conferenza stampa.

Una brutta pagina per il calcio europeo. Che cosa si sente di dire ai tifosi?

“Sicuramente è un brutto momento della stagione. In campionato siamo in ritardo e in Champions League abbiamo perso tre partite su quattro. Bisogna continuare a lavorare. La squadra ha fatto una buona partita per 70 minuti, ma siamo a corto di uomini. Le partite di Champions League cambiano negli ultimi venti minuti. Dal 65' abbiamo avuto anche l'occasione della traversa, poi perdere 4-1 fa male a tutti. Bisogna però essere consapevoli della realtà delle cose, che tutti conoscono. Parlare di una brutta pagina del Napoli e accusare i giocatori non serve a niente. Bisogna soltanto lavorare e stare zitti, con la stessa determinazione che i ragazzi hanno messo in campo oggi, finché hanno retto. Dopo la Lazio ci sarà la sosta, rientreranno alcuni giocatori e allora vedremo. Accusare i calciatori non è nel mio carattere e nel mio stile. Per quello che hanno fatto oggi i ragazzi, considerando le condizioni in cui siamo, non posso rimproverare loro nulla. Gli errori sono errori, ma la volontà ce l'hanno messa tutta in campo”.

Che cosa non ha funzionato sulle palle inattive?

“Nel primo tempo si sono invertite le posizioni di Vergara e McTominay. Siamo stati negligenti in occasione del secondo gol, ma fino a quel momento i difensori avevano disputato un'ottima partita. In quella situazione siamo stati poco lucidi e abbiamo lasciato solo l'avversario”.

Qual è la soluzione per uscire da questo momento difficile?

“La squadra per 70 minuti ha disputato una buona partita, mettendo in campo grande voglia. Avevamo soltanto la possibilità di andare a prenderli a tutto campo, non avendo i terzini a disposizione. Poi, sul 2-1, siamo crollati. Bisogna però restare sempre in partita, perché le gare si possono riaprire. Dopo la sosta rientreranno dei giocatori, ma sulla prestazione di questa sera non ho nulla da rimproverare ai ragazzi”.

23.34 - Termina la conferenza stampa.