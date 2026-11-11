Calciomercato Napoli, occhio a De Bruyne: clamorosa ipotesi per gennaio

La difficile situazione attraversata dal Napoli potrebbe portare a una profonda rivoluzione a gennaio. Tra i possibili partenti spunta anche Kevin De Bruyne.

La sessione invernale potrebbe riservare sorprese importanti in casa Napoli, con la società chiamata a valutare anche eventuali cessioni per intervenire sugli equilibri della rosa. Il momento complicato attraversato dalla squadra, tra risultati deludenti, difficoltà sul piano del gioco e un morale da ritrovare, apre infatti a possibili cambiamenti in vista di gennaio. Diversi calciatori non hanno finora rispettato le aspettative, mentre restano da chiarire alcune situazioni contrattuali e i rinnovi ancora in bilico. Una serie di fattori che potrebbe spingere il club a prendere decisioni anche su elementi di primo piano dell'organico.

De Bruyne via dal Napoli? L'indiscrezione di Nicolò Schira

Tra i nomi da seguire con particolare attenzione c'è quello di Kevin De Bruyne. Il futuro del centrocampista belga potrebbe infatti essere al centro di uno scenario inatteso: secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il giocatore potrebbe lasciare il Napoli già durante la finestra invernale. Il PSV ha chiesto informazioni per l'ex centrocampista del Manchester City. Un'eventualità che avrebbe un peso significativo nelle strategie azzurre, considerando il valore e le aspettative legate al suo arrivo. Al momento si tratta di un'indiscrezione, ma la posizione del belga sarà sicuramente da monitorare in vista dell'apertura del mercato di gennaio.