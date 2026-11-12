Occhio a De Bruyne, può partire già a gennaio: spunta la nuova destinazione

Calciomercato Napoli, De Bruyne può lasciare a gennaio: il belga è tentato dalla MLS. Nessun segnale dal giocatore

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Il belga sarebbe tentato dalla Major League Soccer, un’ipotesi che si fa largo in un momento complicato per l’ambiente azzurro, tra risultati deludenti, tensioni nello spogliatoio e un futuro che per diversi big appare tutto da scrivere. Per ora si tratta di una possibilità, ma il tema è destinato a restare in primo piano con l’avvicinarsi della finestra invernale.

La tentazione americana

Come scrive Il Mattino, De Bruyne sarebbe attratto dall’idea di trasferirsi negli Stati Uniti e di chiudere la carriera in un campionato diverso da quelli europei. Una destinazione che, in caso di addio, rappresenterebbe una delle strade più concrete per il centrocampista, che ha già mostrato in passato di apprezzare il contesto americano. Il quotidiano precisa però che da parte del giocatore non sono arrivati segnali concreti: nessuna richiesta di partire, nessuna mossa ufficiale che lasci intendere una decisione già presa. La situazione resta quindi in evoluzione e legata ai prossimi sviluppi.

Il Napoli si tiene pronto

Il club azzurro, intanto, osserva con attenzione e si tiene pronto a ogni scenario. Se dovesse arrivare un’offerta o una richiesta del giocatore, la società saprebbe come muoversi, anche alla luce delle esigenze di mercato già emerse per gennaio, tra possibili uscite e nuovi innesti. Per Allegri, in ogni caso, il tema è delicato: De Bruyne resta un giocatore di grande esperienza e qualità, ma il suo futuro è diventato un argomento da gestire con equilibrio, in una stagione in cui ogni scelta può incidere sul clima del gruppo e sul rendimento della squadra.