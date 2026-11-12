Allegri aspetta Esposito: lo voleva già in estate, ora può chiudersi affare

Calciomercato Napoli, piace Sebastiano Esposito: Allegri lo avrebbe voluto già in estate. Il Sassuolo può riscattarlo per 10 milioni dal Cagliari

Sebastiano Esposito piace al Napoli. L’attaccante classe 2002 del Cagliari è uno dei nomi accostati agli azzurri in vista del mercato, e a rendere la pista più concreta c’è un dettaglio: Allegri lo avrebbe accolto volentieri già in estate. Un gradimento che il tecnico non ha dimenticato e che oggi torna d’attualità, in una stagione in cui il reparto offensivo ha bisogno di nuove soluzioni.

L’operazione con il Sassuolo

Come scrive Il Mattino, il percorso per portare Esposito a Napoli passerebbe da un’operazione a tre. Il Sassuolo avrebbe infatti la possibilità di riscattarlo dal Cagliari per 10 milioni di euro e di girarlo poi al Napoli. Una formula che permetterebbe agli azzurri di arrivare al giocatore senza trattare direttamente con i sardi, sfruttando la posizione del club emiliano. Resta da capire a quali condizioni verrebbe definito il passaggio finale e quali sarebbero le richieste economiche del Sassuolo per fare da intermediario.

Un profilo che piace ad Allegri

Il gradimento del tecnico è il punto chiave dell’indiscrezione. Già in estate Allegri avrebbe accolto con favore l’arrivo di Esposito, ritenuto adatto alle esigenze del gruppo, e quella valutazione è rimasta valida anche con il passare dei mesi. Per il Napoli sarebbe un innesto giovane e già abituato alla Serie A, in grado di allargare le rotazioni in avanti. Come sempre, molto dipenderà dagli incastri con le uscite, a partire da quelle di Lucca e dalle altre scelte di gennaio, ma la pista resta viva e il nome è entrato stabilmente nelle valutazioni della dirigenza guidata da Manna.