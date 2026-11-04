Situazione tragica!

Siamo alla debacle, siamo vicini al baratro, siamo vicini ad una stagione già finita a novembre. Un primo tempo non bellissimo ma con il Napoli che cresce con il passare del tempo. Un Napoli che parte male e il Porto segna subito ma il fuorigioco ci salva. Passano pochi minuti e il gol però arriva. Corner teso e palla in area con Bednarek che insacca. Il Napoli accusa il colpo e Vergara sulla fascia soffre tantissimo. Il Porto gioca bene a centrocampo ma poi cala e la formazione di Allegri riesce a giocare più in avanti. Hojlund inizia a dare fastidio, Politano serve De Bruyne benissimo ma iil fuorigioco ferma il belga e poi arriva il pari. Azione manovrata e il portiere del Porto che sembra salvare tutto con gli azzurri che un po’ sprecano e ci vuole il solito McTominay a insaccare per un pari meritato.

Il Napoli sparisce nella ripresa. La squadra ha il solito black-out al 60’ con il Porto che aggredisce a tutto campo. Anguissa, De Bruyne, Politano sono allo sbando. Il Porto ci prova in più occasioni ma Meret si salva anche con l’auto della traversa. Il gol arriva puntuale con Gabri Veiga tutto solo lanciato a rete troppo facilmente batte Meret. Il Napoli sembra alle corde e subisce il terzo gol. Il Napoli prova a reagire ma non succede nulla e in contropiede subiscono ancora. Rafa Marin atterra in area Samu. Rigore e rosso. Il Porto cala il poker con il penalty trasformato dal colored dei portoghese. Situazione veramente difficile ora con la squadra che non solo gioca male ma che non riesce a tenersi in piedi dopo 60 minuti. De Laurentiis faccia le sue riflessioni ma non solo su Allegri.