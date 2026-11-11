Podcast De Magistris: “Allegri rischia anche prima di gennaio! McTominay? Chiede cifre fuori portata"

Raimondo De Magistris a Radio Tutto Napoli: mercato, futuro di Allegri, Varela, Cacciamani e rinnovo McTominay.

Il giornalista ed esperto di calciomercato di Tuttomercatoweb e Radio Sportiva, Raimondo De Magistris, è intervenuto nel corso di "Pausa Caffè", trasmissione di Radio Tutto Napoli, per analizzare le strategie del club azzurro in vista della sessione invernale. Al centro dell'intervista le possibili operazioni per Cacciamani e Varela, la necessità di rinnovare un organico considerato vicino alla fine di un ciclo e il futuro di Massimiliano Allegri, la cui permanenza in panchina

Si parla di un forte interesse del Napoli per Cacciamani, con De Laurentiis che potrebbe intervenire personalmente. È un'operazione fattibile già a gennaio?

“È un nome fattibile, perché il Torino è un club che, davanti alle giuste offerte, vende. In estate ci aveva provato molto seriamente anche la Roma: Cacciamani era uno dei primi nomi di Gasperini, che continua a cercare un esterno alto a sinistra. Il Torino, però, ha rifiutato offerte importanti. La Roma si era spinta fino a 15 milioni di euro, ricevendo un no quando il giocatore non aveva ancora esordito in maglia granata ed era reduce dall'ottima stagione in Serie B con la Juve Stabia. Adesso si aggiungono questi primi mesi molto positivi al Torino. Se in estate hanno rifiutato 15 milioni, oggi la valutazione è evidentemente più alta. Non credo che a gennaio il Torino possa chiedere meno di 23-24 milioni di euro per avviare una trattativa con il Napoli”.

Una cifra del genere sarebbe sostenibile per il Napoli? Si potrebbero inserire contropartite tecniche?

“Sono tanti soldi. Il Torino, con la nuova gestione Petracchi, ha nuovamente un grande interesse per le plusvalenze. Non credo ci sia la possibilità di costruire una trattativa con contropartite. È un'operazione complicata, anche se il giocatore piace ed è destinato a una carriera di alto livello. Sono tanti soldi soprattutto per il ruolo, perché non è la priorità del Napoli. A gennaio il club dovrà tornare a investire sul mercato e vorrà farlo soprattutto sul centravanti. È lì che si concentrerà l'investimento più importante. Cacciamani piace, ma non so fino a che punto il Napoli possa spingersi per un calciatore che non rappresenta la priorità”.

Quanto incideranno la classifica e il cammino in Champions League sulle strategie di gennaio?

“La Champions è sicuramente una variabile, anche perché cambia il numero delle partite da disputare. Però a gennaio il Napoli potrebbe non avere ancora certezze sulla qualificazione ai playoff, perché ci saranno due sfide decisive. Credo comunque che il discorso sia più ampio. Il Napoli sa di trovarsi davanti a una squadra abbastanza a fine ciclo. Lo sapeva anche la scorsa estate, ma non poteva, non voleva o non è riuscito a intervenire sul mercato. Quindi gennaio servirà non soltanto per la seconda parte della stagione, ma anche per il futuro. Ci sono giocatori che il Napoli deve cambiare e che sono stati ormai bocciati in maniera più o meno definitiva. Penso a Lorenzo Lucca. Il centravanti sarà una priorità e Varela, secondo me, è già oggi il grande obiettivo del Napoli per gennaio. Il club vuole prendere un altro attaccante importante da affiancare a Hojlund, indipendentemente dal numero di partite che disputerà nella seconda parte della stagione”.

Oltre all'attacco, il Napoli dovrà intervenire anche a centrocampo?

“Il Napoli, di fatto, ha due centrocampisti titolari in scadenza: Anguissa e De Bruyne. De Bruyne non rinnoverà e, secondo me, nemmeno Anguissa. Ad oggi non ci sono i presupposti, anche se ci sono stati contatti con i suoi procuratori. Poi c'è McTominay, che ha il contratto in scadenza nel 2028 ed è quello che, per distacco, sta facendo meglio anche quest'anno. Lo scozzese, però, ha richieste completamente fuori dai parametri del Napoli per il rinnovo. Si parla di 8, 9, 10 milioni di euro all'anno. Quindi il Napoli dovrà cominciare a pensare già a gennaio a una rivoluzione del centrocampo, perché in estate potrebbe ritrovarsi con Anguissa e De Bruyne in uscita e forse con la necessità di vendere McTominay, se continuerà a chiedere quelle cifre per rinnovare”.

Varela è davvero il grande obiettivo per l'attacco? Quanto potrebbe essere complicato acquistarlo dal Monza?

“Il prezzo si alzerà, ma bisognerà capire anche la volontà del giocatore. C'è poi il fattore Benfica, che non possiamo sottovalutare. Il club portoghese non ha un diritto di recompra, ma una sorta di diritto di preazione: ha la possibilità di essere informato sulle eventuali trattative con altri club e di pareggiare le offerte. Il Benfica potrebbe anche pensare di vendere Pavlidis e riportare Varela in Portogallo. È un giocatore che sta attirando tante attenzioni. Il Monza potrebbe provare a creare un'asta e valutare se venderlo a gennaio oppure a giugno. È difficile immaginare che il valore di Varela possa scendere nei prossimi mesi. Inoltre, il Monza è in piena zona retrocessione e privarsene a gennaio sarebbe molto rischioso. È una trattativa complicata, anche se per quello che abbiamo visto finora Varela è un attaccante incredibile, un centravanti completo: destro, sinistro, colpo di testa, capacità di attaccare lo spazio e riempire l'area di rigore. Davvero un signor attaccante”.

Allegri avrà maggiore voce in capitolo nel prossimo mercato oppure sarà soprattutto Manna a decidere?

“Sembra una banalità, ma Allegri deve prima arrivarci a gennaio da allenatore del Napoli. Non è un passaggio scontato. Ora il club lo ha confermato e ha un contratto importante, però parliamo di una squadra che ha deluso moltissimo in questo avvio di stagione: 15 punti in undici giornate e tre punti in quattro partite di Champions. Allegri deve cambiare rotta tra novembre e dicembre, perché continuando così il Napoli rischia di arrivare a gennaio senza più obiettivi, almeno in campionato. Sicuramente proverà a incidere maggiormente sul mercato, anche perché in estate ha inciso praticamente nulla. La sua grande richiesta era un attaccante, voleva Gabriel Jesus, ma il Napoli non è riuscito ad acquistarlo soprattutto perché non è riuscito a vendere Lorenzo Lucca. E difficilmente riuscirà a cederlo anche a gennaio: si tornerà probabilmente a discutere di prestiti. Allegri pensava di poter competere tranquillamente per il secondo o terzo posto con questa rosa, ma si sta accorgendo che, anche a causa degli infortuni, non è così. Se arriverà a gennaio, avrà sicuramente più voce in capitolo”.

Nel tuo editoriale hai evidenziato come stiano finendo le attenuanti per Allegri. Cosa non sta funzionando?

“Il Napoli doveva fare di più, senza dubbio. Non vedo una big che abbia fatto peggio del Napoli. Ho calcolato i risultati delle sette squadre italiane impegnate nelle coppe europee durante il tour de force tra ottobre e novembre: il Napoli è quella che ha conquistato meno punti tra campionato e coppe. È la grande delusione di questa stagione. Negli ultimi anni Allegri si è sempre portato dietro due o tre cavalli di battaglia importanti. Il primo è quello di essere un grande gestore dello spogliatoio, ma a Napoli non lo stiamo vedendo: ci sono litigi in campo e dichiarazioni molto pesanti fuori, soprattutto dopo la sconfitta con il Porto. Il secondo è quello di essere un allenatore aziendalista, capace di valorizzare la rosa. In realtà, a Napoli si stanno valorizzando pochi giocatori. Lucca e Lang, che dovevano andare via in estate, stanno giocando di più, ma non mi sembra che Lucca si stia valorizzando con queste prestazioni. Il terzo cavallo di battaglia è il corto muso: Allegri è sempre stato considerato un allenatore capace di gestire i vantaggi e portare a casa le vittorie con il minimo sforzo. Invece questa squadra ha già perso diversi punti da situazioni di vantaggio, sia in campionato sia in Champions League, come contro il Villarreal. Anche dal punto di vista della tenuta difensiva, quello che si è sempre detto di Allegri a Napoli si sta vedendo poco o nulla”.