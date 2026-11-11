Podcast Imparato attacca Manna: “È un ds o un portaborse? Preoccupato per il mercato del Napoli”

Gaetano Imparato a Radio Tutto Napoli critica il mercato azzurro e difende Noa Lang.

Il giornalista Gaetano Imparato, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha espresso forti perplessità sulla gestione del mercato azzurro e sulle dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo Giovanni Manna: “Bisognerebbe capire se Manna è un portaborse o un direttore sportivo. Se viene a raccontare le cose che più o meno si sanno, che non vogliono e non mettono, allora il problema rimane. Sono preoccupato: bisogna capire chi farà questo mercato di gennaio. Di nuovo Manna, chi l'ha fatto per lui oppure De Laurentiis? Perché se si ripetono gli errori del mercato precedente si bruciano altri soldi e non mi sembra proprio il caso. Sono stati commessi una serie di errori importanti che hanno influito fino a oggi, oltre a qualche errore di Allegri. Ci sono responsabilità forse ancora più importanti. Ci sono una serie di cose che secondo me lui si è lasciato fare e adesso ne paga le conseguenze. Sono abbastanza preoccupato per quello che può succedere, a meno che Allegri non si imponga un po' di più, facendo nomi e facendo richieste”.

Imparato ha poi rilanciato l'idea di coinvolgere Rafa Benitez nella programmazione sportiva del club, senza mettere in discussione la posizione dell'attuale allenatore.

“Dopo la partita di Venezia invocai la consulenza o addirittura la presenza di uno come Benitez, senza voler assolutamente sminuire l'operato di Allegri, ci mancherebbe. Benitez, al di là di quello che ha fatto in panchina, come consulente e nelle indicazioni sui giocatori ci ha fatto vivere un ciclo eccezionale, grazie ai nomi che ha fatto. Oggi, avendo una visuale molto più ampia e un peso specifico importante, secondo me potrebbe tornare utile. Ripeto: una consulenza, sentirlo, ascoltarlo, confrontarsi”.

Come giudichi la polemica tra Noa Lang e i tifosi del Napoli? Potrebbe andare via a gennaio?

“Stiamo diventando veramente permalosi e poi nascono casi che non hanno motivo di esistere. Ricordo quando seguivo la Roma dello scudetto: Delvecchio faceva il gesto delle orecchie rivolto al pubblico. Da lì a dire che un giocatore abbia offeso i tifosi ce ne passa. Sono altre le offese. Poi, appena scende in campo, arrivano bordate di fischi e questo non va assolutamente bene. Non sono né a favore né contro Lang, ma le cose vanno dette. Lang è arrivato in Italia con credenziali importanti, come McTominay. McTominay è arrivato al Napoli e ci ha fatto sostanzialmente vincere lo scudetto. Lang, al PSV Eindhoven, ha fatto qualcosa di simile: è stato decisivo nella rimonta in campionato, con assist e gol, venendo nominato miglior giocatore di quella stagione”.

Perché, secondo te, Lang non è riuscito a esprimersi allo stesso livello nel Napoli?

“Nelle prime partite si è trovato davanti McTominay sulla sinistra, perché bisognava far giocare De Bruyne in una certa maniera. Poi è stato spostato McTominay, ma è arrivato Neres. Successivamente è stato utilizzato anche Elmas da esterno sinistro. Lang si sarà chiesto quando sarebbe arrivato il suo momento. Quando finalmente è stato messo in campo, il Napoli faceva fatica a ripartire, a fare contropiede, e quindi le sue caratteristiche non sono mai venute fuori. È un giocatore un po' fumantino, può anche arrabbiarsi. Alla fine lo abbiamo finito prima ancora di iniziare”.