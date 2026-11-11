Podcast Mercato e Allegri, Forgione: “Gli errori più grandi di ADL in 20 anni! E manca figura come Oriali”

Angelo Forgione a Radio Tutto Napoli critica De Laurentiis, la scelta di Allegri e l'organizzazione societaria.

Il giornalista e scrittore Angelo Forgione, intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato la crisi degli azzurri, soffermandosi sulle responsabilità di Aurelio De Laurentiis, sulla scelta di affidare la panchina a Massimiliano Allegri e sulle carenze organizzative della società.

Partiamo dallo striscione di contestazione nei confronti di ADL. Credi che possa cambiare qualcosa nel rapporto tra presidente e tifoseria?

“Per me non ci sono vincitori, perché questo striscione è l'ennesimo messo dagli ultras, anche se non è firmato. Mi sono sempre fatto una domanda: hai messo lo striscione, De Laurentiis lo legge, ma cosa cambia? Non è la prima volta. Sono vent'anni che vediamo striscioni. Le contestazioni a De Laurentiis sono partite già nel 2007, con la prima Serie A. Lavezzi e Hamsik non accontentavano le aspettative della tifoseria e già cominciavano le contestazioni a Castel Volturno. C'era una questione di campo, poi tutto è degenerato per questioni extracampo, per atteggiamenti del presidente non proprio concilianti e per una mancata interpretazione della napoletanità. È un rapporto molto difficile, non dico impossibile da ricucire, ma comunque molto complicato. Non vedo perché tutto questo astio tra le parti dovrebbe cancellarsi proprio adesso”.

A gennaio il Napoli sembra intenzionato a puntare soprattutto su giovani di prospettiva. Può bastare per risolvere i problemi?

“Intanto che il Napoli ne esca mi pare doveroso. Il problema è capire quando e se sarà già troppo tardi. Dobbiamo aspettare e capire cosa accadrà. Sul mercato, da quello che ha detto Manna, è evidente che non ci saranno grossi innesti, ma soltanto dei ritocchi. Si proverà a inserire calciatori giovani e di prospettiva. Questo non fa altro che confermare che alcuni problemi non sono stati risolti quest'estate. Significa anche bocciare il mercato della scorsa sessione e fare mea culpa. Evidentemente il Napoli ha capito di aver creato dei problemi con la sua impostazione di austerity, come l'ha chiamata Manna”.

Quanto peseranno i risultati di questa stagione sulle possibilità di investimento del Napoli?

“Per capire se il Napoli potrà cambiare rotta e inserire calciatori importanti dobbiamo aspettare gli eventi di quest'anno. Tutto passa dalla qualificazione alla prossima fase della Champions League e anche alla prossima edizione della competizione. Se il Napoli non dovesse centrare nessuno dei due obiettivi, sarebbe un dramma per le casse societarie. Non credo che a giugno potrebbe poi permettersi di inserire calciatori di un certo spessore. Non so come ne usciremo, dobbiamo soltanto aspettare e capire”.

È stato un errore troppo grande scegliere un mercato di austerità dopo una stagione nella quale si era già investito molto?

“Per me questa scelta è davvero da bocciare. È il clamoroso scivolone, la buccia di banana più grande che abbia mai preso Aurelio De Laurentiis e compagni. Dopo lo scudetto di Spalletti potevo capire la voglia del presidente di mettersi al timone, scegliere tutto e anche sbagliare. Ma questa buccia di banana su cui è scivolato il Napoli in estate, credendo che fosse tutto a posto, tutto perfetto, che bisognasse soltanto prendere l'allenatore giusto, che poi secondo me non è stato neanche preso, è l'errore più grande di De Laurentiis negli ultimi vent'anni. È una negligenza che non mi aspettavo da un presidente sempre così attento a far fruttare la sua squadra”.

Oltre al mercato, quanto ha inciso la decisione di affidare la squadra ad Allegri?

“Se siamo in questa condizione di classifica, tutto dipende dalla scelta fatta in estate. Poi De Laurentiis ha accompagnato quella decisione con un'altra scelta, quella dell'allenatore, che anch'io considero sbagliata. Penso che la stragrande maggioranza dei tifosi napoletani e anche degli addetti ai lavori non fosse convinta di questa scelta. Ha commesso lo stesso errore dell'anno successivo allo scudetto di Spalletti, quando riteneva che con quella squadra qualsiasi allenatore avrebbe potuto raggiungere gli obiettivi. Poi abbiamo visto come è andata”.

Quali analogie vedi tra la scelta di Garcia dopo Spalletti e quella di Allegri dopo Conte?

“Ha fatto la stessa valutazione dopo la gestione vincente di Conte. Ha pensato che la squadra fosse ancora idonea a ottenere buoni risultati e che bastasse cambiare il manico. Ha ritenuto di aver fatto tesoro della lezione precedente: stavolta non prendo un allenatore qualsiasi, come era successo con Garcia, ma ne scelgo uno che nella sua storia è stato vincente. Anche questa valutazione, almeno per il momento, si sta rivelando sbagliata. Fondamentalmente è sempre la stessa testa che commette lo stesso errore. Cambia qualche piccola cosa, ma il problema rimane sempre quello”.

Quali prospettive ci sono adesso per il futuro della panchina azzurra?

“Tre anni fa, dopo la scelta di Garcia, De Laurentiis continuò negli errori, ma sapeva di avere Conte all'orizzonte. Aspettò la fine del campionato e poi, con Conte, riprese un certo cammino. Adesso all'orizzonte non c'è un Conte. Quindi o si tiene Allegri e Allegri fa il suo dovere, riuscendo a recuperare la situazione, oppure siamo messi male”.

Dopo l'addio di Maurizio Micheli, ritieni necessario rafforzare l'area scouting e affiancare a Manna un dirigente di maggiore esperienza?

“Sì, bisogna fare queste valutazioni, perché una società così snella non può funzionare. Porto l'esempio dell'anno scorso: i problemi sono fondamentalmente gli stessi, qualche acciacco, qualche infortunio e alcuni giocatori che creano difficoltà anche dal punto di vista comportamentale. Però l'anno scorso c'era un allenatore di polso, molto fermo, e c'era un team manager come Oriali che metteva le cose a posto. Quest'anno questa figura non mi pare che ci sia. Manca un raccordo tra squadra e dirigenza. Gli stessi problemi dell'anno scorso si ripetono, ma hanno conseguenze molto più negative, anche perché i risultati sul campo sono diversi. C'è bisogno di figure intermedie e di rafforzare la società con persone importanti”.

Anche sul piano organizzativo il Napoli sembra avere una struttura più ridotta rispetto ad altri grandi club europei. Quanto conta investire in questo settore?

“È fondamentale, perché rappresenti una città importante, che si sta proponendo all'attenzione internazionale per diversi motivi. Se vuoi far crescere il nome del Napoli, devi investire anche nell'immagine e nell'organizzazione. Non sono soldi buttati, sono investimenti che ti ritornano in termini diversi e che fanno crescere il club. Quando una società cresce, poi arrivano anche risultati economici importanti. Se vuoi competere a certi livelli, devi avere la forza di investire anche in figure che possono sembrare secondarie, ma che contribuiscono a rendere grande l'immagine della società, come fanno tutti i club importanti in Europa”.