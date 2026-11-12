Podcast Varela o Seba Esposito al Napoli? Gaito: “Ecco perché per Manna è un campo minato”

Sosta per le nazionali periodo di riflessioni in casa Napoli. Si parla tanto anche di mercato. Il direttore Antonio Gaito è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Sebastiano Esposito sarebbe il profilo giusto da affiancare a Højlund o servirebbe una punta più fisica? "È un giocatore che mi piace, particolare per quel ruolo e molto tecnico. Bisogna però capire perché il Napoli non abbia affondato il colpo in estate, quando Esposito era sul mercato e doveva lasciare il Cagliari. Oggi l'operazione sarebbe più complicata: bisogna convincere il Sassuolo e capire la valutazione del giocatore. I rapporti tra il suo procuratore e il Napoli sono ottimi, ma resta da trovare un accordo con la società. Il rischio è di pagarlo più di quanto sarebbe costato in estate. Per sostituire Lucca può essere un profilo interessante, ma bisogna capire quanto il Napoli sia disposto a investire. Anche le parole di Manna hanno confermato le difficoltà del mercato di gennaio: il Monza non vuole privarsi di Varela a cifre convenienti e ci sono ostacoli anche per Cacciamani. Il Napoli ha difficoltà economiche e di lista, quindi non sarà semplice completare quel restyling che non è stato fatto in estate."

Tra Sebastiano Esposito e Varela, chi sarebbe più adatto al Napoli? "Sono due profili diversi. Esposito non è una punta classica e può giocare anche accanto a un altro attaccante. Per come è strutturato oggi il Napoli, Varela sarebbe probabilmente più adatto, ma potrebbe costare quasi il doppio. Bisogna ragionare anche in prospettiva: Esposito è un classe 2002, mentre Varela è del 2005. L'età è importante anche per la questione delle liste, perché inserire Esposito richiederebbe probabilmente la cessione di Lucca. Il mercato di gennaio sarà un vero campo minato: ci sono problemi legati agli slot dei prestiti, alla situazione di Lang e alla necessità di effettuare cessioni a titolo definitivo. Non basta trovare un giocatore in entrata, bisogna anche liberare spazio."

Quanto sarà difficile cedere Lucca e sistemare le liste in vista di gennaio? "Bisognerebbe cedere Lucca a titolo definitivo, ma con il rendimento attuale non sarà semplice trovare una società disposta a investire determinate cifre. Il Napoli dovrà probabilmente accontentarsi di una valutazione più bassa. Lo stesso discorso vale per Lang: bisogna cercare di monetizzare e non ricorrere necessariamente a nuovi prestiti. Gli slot disponibili sono pochi e anche i giocatori attualmente in prestito potrebbero non rientrare, perché le società che li hanno acquistati o accolti potrebbero volerli trattenere. Sono difficoltà che il Napoli non è riuscito a risolvere in estate e che ora si ritrova ad affrontare a gennaio. Anche l'eventuale operazione Esposito dipenderà dalla capacità di sistemare tutti questi aspetti."

Quali occasioni potrebbe offrire il mercato di gennaio? "Bisognerà capire quali giocatori saranno realmente sul piede di partenza e quali occasioni si presenteranno. Esposito poteva essere un'opportunità in estate, anche per la rottura con il Cagliari, ma oggi la situazione è diversa: il Sassuolo, se deve lottare per salvarsi, difficilmente si priverà facilmente di un giocatore del genere. Il Napoli dovrà quindi valutare tutte le possibilità, compresa l'eventuale occasione dell'ultimo momento. Prima, però, bisogna arrivare a gennaio ancora in corsa per qualche obiettivo: ci sono diverse partite di campionato, Champions League e Coppa Italia da affrontare e pure Allegri deve invertire il trend e confermare la panchina perché checchè se ne dica resta in bilico."