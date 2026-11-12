Tuttonapoli Rivoluzione a un passo? Napoli disposto a perdere i suoi big: tre nomi illustri

Calciomercato Napoli, tre big via a gennaio? Anguissa, Lobotka e De Bruyne non sono incedibili: il club è pronto ad ascoltare offerte, con i contratti in scadenza

Tre big via a gennaio? Si parla di Anguissa, Lobotka e De Bruyne, tre nomi che per il Napoli, nella finestra invernale, non sono incedibili. Un’indicazione che pesa, perché riguarda tre giocatori di grande esperienza e rappresentatività, in un momento in cui il club è chiamato a riflettere su cambiamenti profondi per cercare di rilanciare la stagione. Kdb ad esempio può ascoltare proposte dall'America.

Il club pronto ad ascoltare offerte

Dire che i tre non siano incedibili significa che la società è pronta ad ascoltare eventuali proposte. Non c’è, al momento, una decisione già presa sulla cessione, ma una disponibilità a valutare le opportunità che dovessero presentarsi. Il quadro si inserisce in una sessione di mercato che gli azzurri vogliono affrontare con attenzione, tra entrate necessarie e uscite da programmare. Per Allegri e per la dirigenza guidata da Manna si tratta di capire quali scelte possano davvero migliorare l’equilibrio della rosa, senza perdere pezzi decisivi.

Contratti in scadenza e addii anticipati

A rendere lo scenario più concreto c’è la situazione contrattuale. Essendo in scadenza, i tre calciatori potrebbero partire prima del previsto se dovessero esserci occasioni di mercato adeguate. Una cessione a gennaio permetterebbe al Napoli di monetizzare, almeno in parte, un patrimonio che altrimenti rischierebbe di esaurirsi a fine stagione, e di liberare spazio per nuovi innesti. Ogni scelta dipenderà però dalle offerte, dalla volontà dei giocatori e dall’andamento della squadra nelle prossime settimane. Per ora il Napoli resta alla finestra, pronto a muoversi se l’occasione giusta si presenterà.