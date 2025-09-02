Focus Lista Uefa: out Lukaku, ma Conte dovrà tagliarne altri due in Champions!

Chiuso il mercato, comincia l'attesa per la lista di Champions League da consegnare alla Uefa. Ci sono alcune differenze con la lista campionato, come ad esempio l'assenza degli under che in Europa appartengono alla Lista B che però non segue la sola regola italiana dell'essere nato dal 2003 in poi. Ci arriveremo. Intanto, la tempistica: le rose delle 36 squadre partecipanti alla fase campionato di UEFA Champions League devono essere comunicate entro la mezzanotte di martedì 2 settembre. Esistono, come detto, due liste. La lista A e la lista B che si può cambiare di volta in volta e va consegnata entro la mezzanotte del giorno prima di ogni partita.

Cosa dice il regolamento per la lista A? Eccolo: "Nessun club può avere più di 25 giocatori in Lista A durante la stagione. Almeno due giocatori devono essere portieri.

Come minimo, otto di questi 25 posti sono riservati esclusivamente a "giocatori formati localmente" e nessun club può avere più di quattro "giocatori formati nella federazione" tra questi otto. Se un club ha meno di otto giocatori formati localmente nella propria rosa, il numero massimo di giocatori della Lista A viene ridotto di conseguenza".

Ma cosa significa giocatore formato localmente?

"1. Calciatori formati da un club e tesserati per lo stesso club tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età.

2. Calciatori formati da una federazione e tesserati per un altro club della stessa federazione per tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età".

E la Lista B, invece, cos'è e perché si distingue da quella under in Serie A? "Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2004 in poi ed è stato idoneo a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA – o per un totale di tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se erano tesserati con il club per i due anni precedenti senza interruzioni".

Regolamento alla mano, il Napoli dovrà considerare Hojlund e Marianucci giocatori Over da inserire nella lista dei 17 e dunque chi farà posto a entrambi? Conte sarà costretto a fare delle scelte drastiche con dei tagli. Servono due esclusioni eccellenti e le ipotesi ovviamente sono tante.

Attenzione, però. La lista da consegnare a breve vale solo per la fase campionato delle otto partite. Se si supera il turno, la lista può essere modificata: "Prima della fase a eliminazione diretta, i club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET del 5 febbraio 2026.

Uno o tutti i giocatori dei suddetti tre possono essere stati schierati da un'altra squadra nella fase di qualificazione, agli spareggi o nella fase campionato di Champions League, Europa League o Conference League. Tuttavia, permangono il limite complessivo di 25 giocatori della Lista A e la quota di otto giocatori formati localmente". Ecco la lista Serie A da cui si parte:

LISTA 17 OVER

1 Milinkovic-Savic

2 Rrahmani

3 Buongiorno

4 Juan Jesus

5 Beukema

6 Spinazzola

7 Mazzocchi

8 Olivera

9 Anguissa

10 Gilmour

11 McTominay

12 De Bruyne

13 Lobotka

14 Noa Lang

15 David Neres

16 Elmas

17 Gutierrez

LISTA VIVAIO

1 Contini

2 Vergara

3 Ambrosino

4 -

LISTA ITALIANI

1 Meret

2 Di Lorenzo

3 Politano

4 Lucca

LISTA UNDER (nati dal 2003 in poi)

1 Marianucci

2 Hojlund