Conferme su Hojlund: la scelta di Conte per il Psv

Rasmus Hojlund salterà anche la trasferta di Eindhoven. Questa la confera che arriva dal Corriere dello Sport sull'attaccante: l’affaticamento muscolare che sabato lo ha escluso dalla partita contro il Torino merita una gestione cauta, considerando la lunga serie di impegni che continuerà sabato con il big match contro l’Inter al Maradona e i rischi connessi, e così domani sarà ancora Lorenzo Lucca a recitare da centravanti contro il Psv.

Il quotidiano ricorda come il percorso, in questa prima parte di stagione, continua a essere pieno di ostacoli: e così, dopo Lobotka e Rrahmani, il Napoli dovrà fare a meno anche di Hoj. Il punto di riferimento dell’attacco, protagonista del miglior avvio di stagione della sua carriera con 8 gol in 10 partite e dunque costretto a fermarsi proprio sul più bello