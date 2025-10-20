Gazzetta attacca il mercato: “Da Lang a Lucca, 100mln che non rendono”

di Arturo Minervini

“Da Lang a Lucca, cento milioni che non rendono”. Così scrive oggi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, attaccando le scelte di mercato del club azzurro ed in particolare quattro elementi: "Ma quando Lucca riuscirà ad essere un centravanti da 35 milioni, come da (iper)valutazione? E Beukema, il difensore costato 32 milioni e voluto quasi come se non ci fosse un domani, diventerà prima o poi “centrale” nell’accezione più ampia del termine?

Ma ci sarà un un altro, per Lang, o il periodo di apprendimento, incluso nei 25 milioni di euro probabilmente, va considerato semestrale? Dov’è finito quell’Elmas che, con Spalletti, entrando sistematicamente dalla panchina, sapeva come risolvere anche le pratiche più velenose?" si legge sul quotidiano in edicola.