Tegola Hojlund, salta anche il Psv per precauzione. Le ultime su McTominay

Oggi alle 07:44
di Arturo Minervini

Hojlund, niente Psv. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, Antonio Conte non correrà rischi con Rasmus Højlund. L’attaccante danese, ancora alle prese con un affaticamento muscolare non del tutto smaltito, resterà probabilmente a riposo contro il PSV, anche in vista della successiva sfida di campionato al Maradona contro l’Inter.

Scott McTominay invece tenta il recupero: i punti di sutura alla caviglia sono stati rimossi e le sue condizioni appaiono in miglioramento, ma lo staff medico mantiene cautela. Conte dovrebbe ritrovare Buongiorno in difesa e Politano sulla fascia, ma in avanti resta il vuoto lasciato dal bomber danese. Pronto Lorenzo Lucca. 