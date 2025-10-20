Tegola Hojlund, salta anche il Psv per precauzione. Le ultime su McTominay
TuttoNapoli.net
Hojlund, niente Psv. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, Antonio Conte non correrà rischi con Rasmus Højlund. L’attaccante danese, ancora alle prese con un affaticamento muscolare non del tutto smaltito, resterà probabilmente a riposo contro il PSV, anche in vista della successiva sfida di campionato al Maradona contro l’Inter.
Scott McTominay invece tenta il recupero: i punti di sutura alla caviglia sono stati rimossi e le sue condizioni appaiono in miglioramento, ma lo staff medico mantiene cautela. Conte dovrebbe ritrovare Buongiorno in difesa e Politano sulla fascia, ma in avanti resta il vuoto lasciato dal bomber danese. Pronto Lorenzo Lucca.
Pubblicità
In primo piano
ADL alla CBS: "Conte mi disse: 'Aspettami e verrò', ora siamo al 2° anno e le cose vanno molto bene”
Copertina Da 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa di Arturo Minervini
Le più lette
3 Marelli conferma: "Rigore Milan oltre il protocollo, l'arbitro non doveva essere richiamato dal Var"
Prossima partita
21 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com