Ordine: "Lucca era ed è questo: valeva la pena puntarci privandosi di Simeone?"

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio ai microfoni di Televomero: “Valeva la pena privarsi di Simeone per puntare su Lucca? Di Lucca conoscevamo pregi e difetti, di Simeone non abbiamo apprezzato il suo bagaglio tecnico perchè c’era Lukaku, è stato un errore della campagna acquisti. Ho come l’impressione che quest’anno almeno in questa prima parte ci sia al primo posto la Champions e poi il campionato. Mi spiegate per quale motivo una grande squadra che ha vinto lo scudetto ha fatto grande fatica a ripetersi? Il mercato che adesso noi cominciamo a discutere, io ho parlato solo di Lucca-Simeone, ma possiamo già considerarlo integrato in questo nuovo Napoli? Io dico di no, il Napoli è in ritardo sulla tabella di marcia rispetto alle aspettative.

Lang? Per come parla Conte sembra lo stia preparando a puntino per farlo giocare titolare. Il giudizio complessivo sul mercato è da vedere, non puoi comprare Haaland o Mbappè, questo Napoli è molto più strutturata rispetto allo scorso anno. Conte dice che Lang sta migliorando tatticamente, c’è un problema di apprendistato. A livello di pronostici le due squadre che venivano considerate più forte di tutti sono Napoli e Inter, e anche ora dopo nove partite restano quelle. Ci sono grandi squadre e c’è grande equilibrio. Mentre lo scorso anno si è vinto a 82 punti con solo due squadre in lotta, quest’anno c’è grande equilibrio con la concorrenza che è aumentata. Lucca? Bisogna dire la verità e quindi che Lucca era ed è questo, non vi dovete aspettare altro e di certo non dovete aspettarvi che sia Van Basten. Io penso che il Napoli per come si è mosso sul mercato e per la lentezza con il quale si stanno muovendo i nuovi acquisti, io ho l’impressione che la squadra ha più cazzimma o mordente in Champions che in campionato. Il NapolI sta provando a portare la squadra più avanti con il baricentro. Napoli-Inter? Lo scorso anno quella partita fu la gara della svolta, ci fu un grande secondo tempo e io credo che la sfida contro l’Inter può invertire la rotta di questa stagione".