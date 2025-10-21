Beukema su Lang: "Deve fare step e imparare la lingua, ma sono convinto di una cosa"

Sam Beukema è intervenuto in conferenza stampa in vista del PSV, tra i vari temi si è soffermato anche su Noa Lang, connazionale in Olanda e compagno di squadra al Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Perché Noa Lang non gioca titolare? Ho sentito cosa ha detto il mister, ha anche a che fare con il fatto che non parla la lingua. Secondo me sta anche imparando e migliorando molto dal punto di vista tattico, deve fare degli step e capire. Lui lavora molto, è molto preparato e dimostra che vuole giocare e prendersi le occasioni. Sono convinto che sarà titolare ben presto, spero già domani”.

Che ambiente troverà il Napoli? Stai parlando con Lang di questi avversari? "Per me e per Noa è sempre bello tornare in Olanda, ovviamente c'è una cultura diversa rispetto all'Italia, soprattutto con i tifosi napoletani che per me sono unici. In Olanda anche abbiamo bravi tifosi, ma è diverso rispetto all'Italia ovviamente. Noa è molto carico per il ritorno qui dove giocava l'anno scorso, quindi siamo carichi e contenti di essere qui oggi".