LIVE - Ajax-Napoli 1-2 (Kudus 9', Raspadori 18', Di Lorenzo 33' ), primo tempo in corso

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam, Francesco Carbone

40' - DOPPIA OCCASIONE NAPOLI! Cross basso di Lozano, arriva a rimorchio a centro area Zielinski, conclusione troppo centrale respinta da Pasveer, prova il tiro in acrobazia Anguissa: palla alta!

37' - GIALLO PER TADIC! Entrataccia di Tadic su Olivera, l'uruguaiano resta a terra dolorante, l'arbitro ancora non ammonisce i Lancieri poi vedendo il calzino strappato del terzino estrae il giallo.

33' - DI LORENZO!!! GOOOOOL!!! GOOOOOOL!!! Doppio calcio d'angolo per il Napoli, schema che porta al cross Kvara, palla deliziosa per il capitano che di testa svetta e insacca per l'1-2!

32' - KVARA! Percussione centrale di Kvaratskhelia che entra in area ma cicca la conclusione. L'Ajax si salva in angolo.

30' - GIALLO PER TIMBER: entrata scomposta su Zielinski.

28'- Taylor scambia con Kudus, ma sul pallone di ritorno è bravo Meret ad andare in uscita bassa.

26' - KVARA! Cross di Lozano per Kvaratskhelia, dopo una prima conclusione deviata, sulla seconda in spaccata salva in uscita bassa Pasveer.

25' - KVARA! Il georgiano parte dalla sinistra e converge al centro: destro da lontano comodo per Pasveer.

21' - GIALLO PER RASPADORI: duro intervento su Bassey.

21'- Traversone di Blind dalla sinistra, Meret esce e coi pugni e allontana.

18' - RASPADORI!!! GOOOOOOOOOOL!!! Azione spettacolare del Napoli, triangolo che libera Olivera sulla sinistra, l'esterno galoppa sulla fascia e mette un delizioso cross sul secondo palo per Raspadori che in tuffo di testa la mette nell'angolindo siglando l'1-1!

16' - KVARA! Anguissa ruba palla al limite dell'area, Kvaratskhelia ci prova di prima con un gran tiro a giro, la palla sfiora l'incrocio e termina fuori.

15' - L'Ajax randella a centrocampo, Spalletti si lamenta con il quarto uomo.

12' - Duro fallo di Alvarez in scivolata su Zielinski, ma Letexier lo grazia: niente giallo.

9' - AJAX IN VANTAGGIO! Doppio scambio stretto tra Bergwijn e Taylor favorito da un rimpallo: sul tiro di Taylor c'è la deviazione di Kudus, davanti a Meret, che in maniera fortuita trova l'1-0.

5' - Alvarez ci prova da fuori area: palla altissima sulla traversa.

3' - RASPADORI! Subito il Napoli vicino al gol. Lobotka recupera palla sulla trequarti e punta subito la porta. Al limite dell'area, scarico su Raspadori: destro di prima intenzione, ma Jack chiude troppo la conclusione che esce di poco alla destra di Pasveer.

21.01 - PARTITI!

20.59 - Minuto di silenzio per le vittime in Indonesia.

20.55 - Le squadre entrano alla Johan Cruijiff Arena.

20.35 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del big match di Champions League con l'Ajax è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity: "Se siamo la squadra più europea d'Italia? Noi cerchiamo di lavorare e far crescere la squadra, col mister e lo staff. Sinceramente no, noi cerchiamo di migliorare le qualità e limitare i difetti".

Su Kim ci sono le big inglesi, da luglio c'è la clausola a 50 milioni. Pensa di rivedersi con lui per alzarla un po' visto le prestazioni? "Siamo lontani da fare altri discorsi. Ha fatto poche partite, dobbiamo fare tante valutazioni, siamo molto contenti di lui e lui sta molto bene qui. E' un discorso molto prematuro".

E' il miglior mercato del Napoli? "Non sta a noi giudicare, ma al campo e agli addetti ai lavori. Noi cerchiamo di fare il meglio per il club".

Il suo nome è accostato alla Juventus: la inorgoglisce o ne è infastidito? "Onestamente non sto molto dietro ai media. Ovviamente fa piacere, ma io sono molto contento di stare a Napoli, è l'ottavo anno che sono qui, ringrazio sempre il presidente De Laurentiis".

20.30 - Nel pre-partita di Ajax-Napoli, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Perché ancora Raspadori dal 1’? “Secondo me il mister, vuol continuare sulla linea dell’ultima partita, avendo il dominio della palla e cercando un attaccante bravissimo a legare come Giaocomo. Magari sul finale quando la partita si può avere un giocatore più fisico".

Perché Olivera? “Mario sta facendo benissimo, però su quella parte c’è Tadic che è molto fisico, loro usano molto queste pallonate. Il mister ha voluto mettere un giocatore altrettanto bravo come Mario Rui ma con altre caratteristiche”.

Considerazione cresciuta anche all’estero? “Non lo so, cerchiamo di migliorare e di valersi in ogni partita. Siamo appena partiti con un nuovo corso. La sensazione che diamo agli altri ancora non la sappiamo, speriamo che sia buona".

C’è un giocatore che è andato oltre le aspettative? “Tutti parlano di Kvara, ma alla fine stanno facendo bene tutti gli altri. Parlare di un solo giocatore dopo questi risultati si fa fatica. La squadra e il complesso, tutti stanno dando il loro continuato. Bisogna continuare e migliorare. Abbiamo ancora delle pause, bisogna stare tranquilli e sereni e lavorare come stiamo facendo”.

Ancelotti ha detto che il Napoli seguiva da tempo Kvara: “Sì lo seguivamo da un po’ di tempo, siamo stati fortunati e tempestivi perché l’abbiamo preso”.

19.46 - Sono ufficiali le formazioni di Ajax-Napoli, match valido per la terza giornata del Gruppo A di Champions League. Spalletti opera due cambi rispetto alla gara vittoriosa in campionato contro il Torino. In difesa Olivera torna titolare dopo l’esordio in Champions contro il Liverpool. In attacco l’altro cambio con Lozano che prende il posto di Politano a destra. In attacco Raspadori la spunta ancora una volta su Simeone per il ruolo di centravanti.

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

AJAX (4-2-3-1) - Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn; Kudus. All. Schreuder

19.08 - Inizia a popolarsi la Cruijff Arena di Amsterdam, che alle 21 ospiterà la sfida di Champions League tra Ajax e Napoli. Sono arrivati nel settore Ospiti i tifosi azzurri, in tantissimi senza senza biglietto.

18.50 - Poche ore all'inizio della gara contro l'Ajax, la redazione di Sky Sport prova ad anticipare le scelte di formazione di Spalletti. Il modulo non cambia, 4-3-3, ma potrebbero esserci novità rispetto alla gara di Torino, ovvero tre cambi: Olivera, Lozano e Simeone titolari.

Ecco la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale di Ajax-Napoli, match valido come terza giornata della fase a gironi di Champions League. In campo gli azzurri primi a 6 punti contro gli olandesi a quota 3 che hanno vinto solo 4-0 all'esordio coi Rangers.