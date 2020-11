LIVE - Bologna-Napoli, pre-partita: Gattuso con 8 giocatori freschi, tornano Insigne, Lozano e Osimhen!

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

17.45 - Emergono ulteriori retroscena riguardo l'esclusione di Mario Rui e Ghoulam, finiti in tribuna a Bologna. Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini di Sky Sport, Gattuso non ha visto il giusto atteggiamento nella rifinitura - dopo l'arrivo a Bologna intorno alle 10 - e successivamente con lo staff ha consultato anche il materiale video ed i dati dei gps riscontrando dati inferiori da parte dei due giocatori.

17.40 - Prima del calcio d'inizio di Bologna-Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo dall'esclusione di Mario Rui e Ghoulam che sono finiti in tribuna: "Conosciamo il nostro allenatore, vuole tutti sul pezzo. Non li ha visti sul pezzo ed ha scelto di farli riposare. Non li ha visti attenti nella rifinitura ed ha deciso di lasciarli fuori. Veniamo da una gara particolare, dove abbiamo sbagliato il primo tempo. Dobbiamo limitare questi alti e bassi, l'allenatore deve agire come meglio crede.

Pochi gol dagli attaccanti? Non sono preoccupato, dobbiamo ragionare in maniera fredda e lucida sulle prestazioni e non sui singoli.

La parola scudetto è tabù? La squadra deve pensare solo a crescere, deve dare continuità alla prestazioni, i risultati alla lunga arriveranno. Siamo consapevoli delle nostre forze per questo siamo fiduciosi per il futuro".

17.20 - A sorpresa due azzurri non saranno in panchina. Si tratta di Mario Rui e Ghoulam: non erano previsti in formazione iniziale, ma sorprende l'esclusione dalla panchina. Secondo quanto riferito da Sky potrebbe trattarsi di qualche incomprensione interna.

17.10 - FORMAZIONI UFFICIALI - Confermate le anticipazioni della vigilia: Gattuso opera 8 cambi rispetto al Rijeka: torna Ospina tra i pali, in difesa si rivedono Manolas e Hysaj nella linea con Di Lorenzo e Koulibaly; rientrano anche Fabian e Bakayoko in mezzo mentre in attacco torna titolare il capitano Insigne, così come Lozano, nel terzetto con Mertens e dietro Osimhen che è l'ottavo avvicendamento rispetto a giovedì. Nel Bologna l'unica novità è Dominguez titolare a centrocampo al posto di Svanberg.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Denswil, Tomiyasu; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Dopo sei sconfitte consecutive registrate tra il 2016 e il 2018, il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli, con due vittorie ed un pari. Il Napoli va a segno da 14 partite di fila contro il Bologna: in caso di gol, eguaglierebbe la sua seconda miglior striscia realizzativa contro una singola avversaria in Serie A: le 15 gare di fila contro la Lazio del 2019.

Mihajlovic anche per questa partita dovrà fare a meno degli infortunati Medel, Poli, Dijks, Skov Olsen, Sansone, Mbaye ed Hickey. Linea difensiva obbligata dunque con De Silvestri, Danilo, Denswil e Tomiyasu che per l'emergenza potrebbe tornare ad agire da terzino; a centrocampo Schouten e Svanberg (favoriti su Dominguez, unico vero cambio in panchina) con in attacco Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio, punta di movimento e interscambiabile con l'ex Atalanta.

Gattuso rilancia 7 elementi tenuti a riposo col Rijeka. Torna Osimhen ed alle sue spalle c'è il dubbio Mertens, reduce dai 90' in Croazia: in caso di inizio dalla panchina l'alternativa potrebbe essere Zielinski o un Elmas più di contenimento. Rientra Insigne a sinistra e Lozano a sinistra, in vantaggio su Politano. In mediana altri due rientri: Bakayoko e Fabian, così come in difesa Manolas e Hysaj nella linea difensiva con Di Lorenzo e Koulibaly. Ospina tra i pali potrebbe rappresentare l'ottavo cambiamento, ma non è da escludere la conferma di Meret.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Napoli! Al di là della vittoria col Rijeka, non senza critiche e l'arrabbiatura di Gattuso per un primo tempo disastroso, il Napoli è di scena a Bologna per dare risposte importanti dopo lo stop interno col Sassuolo. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria per riprendere la marcia in una classifica cortissima e soprattutto provare a cancellare qualche prova balbettante di troppo nell'ultimo periodo. Di fronte non ci sarà un avversario agevole: il Bologna di Mihajlovic mise già in imbarazzo il Napoli nel finale della scorsa stagione, è reduce dalla vittoria sul Cagliari ed anche nelle sconfitte per 2-1 con la Lazio e 4-3 col Sassuolo aveva raccolto meno di quanto effettivamente visto in campo. I rossoblù sono una squadra offensiva (la quinta per produzione offensiva in Italia appena dopo Napoli, Sassuolo, Inter e Atalanta), puntano tantissimo sul ritmo e potranno far valere anche la maggiore freschezza su un Napoli arrivato alla fine di un lungo tour de force giocando ogni tre giorni.