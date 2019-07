LIVE - Campagna abbonamenti, Formisano: "Parte il 25 luglio e prezzi più bassi da 9 anni! Curve da 350 a 269, Distinti da 750 a 499! Cambio di utilizzatore gratis per 5 gare"

Precisazione sui posti dopo i lavori: "Oggi in una fila ci sono meno sedute perché sono più larghe, lo diciamo per gli abbonati del girone di ritorno per 9 o 7 gare che avranno un diritto di precedenza, ma alcuni non al loro sediolino perché quel posto potrebbe non esistere più. Inoltre le prime due file non sono disponibili perché verranno aggiunte le sedute, poi informeremo quando ci saranno anche quei posti. Dal 1 agosto scadrà la prelazione e saranno messi in vendita anche i posti di chi era abbonato l'anno scorso. Per esercitare la prelazione basta un segnaposto, facilmente scaricabile da ticketone ed i documenti e l'anagrafica compilata e sottoscritta che è disponibile nelle ricevitorie e nel nostro sito".

Differenza di prezzi tra superiori e inferiori? "No, manteniamo un prezzo ridotto, così come mancano i ridotti perché ora sono talmente bassi i prezzi..."

12.55 - Formisano svela i prezzi: "Abbiamo una forte riduzione in Posillipo che scende da 1500 euro a 999 euro più la prevendita. La Nisida scende a 800 a 750, riduzione bassa perché si perdono posti per il restyling. Distinti scendono da 750 a 499 euro e Curve scendono a 350 a 269 euro. La media è del 25%, anche se Distinti e Posillipo sono scese di oltre il 30% e sono in assoluto i prezzi più bassi da 9 anni. Chiedo a voi quindi di dare risalto a questi prezzi nonostante lo stadio più bello. I tifosi sapranno già da ora che alcuni big-match costeranno 40 euro in curva, 70 distinti e quindi sanno già della convenienza dell'abbonamento. Il prezzo medio di un abbonamento è circa 14 euro, chi le acquista singolarmente 25, quindi abbonarsi porta a risparmiare addirittura il 40% rispetto ai biglietti".

12.50 - Il direttore Formisano svela le prima informazioni: "La campagna abbonamenti, come avevamo annunciato, è da fuochi d'artificio. Purtroppo la presentazione è un po' noioso perché densa di informazioni, ma è utile darle. Al termine ci sarà il comunicato ufficiale con tutte le informazioni ed i tutorial. La campagna inizia il 25 luglio alle ore 12, abbiamo atteso la numerazione dei sediolini e metteremo in vendita quasi la totalità dei posti disponibili, tranne la Curva B inferiore che era protagonista della coreografia della Universiadi. L'abbonamento è vincolato al possesso della fidelity card ed il caricamento on line, ne abbiamo oltre 100mila emesse e quindi è già elevato il numero dei possessori. Può essere richiesta anche dai minorenni sottoscrivendo un modulo a cura dei genitori e può essere acquistata dal sito ufficiale che reindirizza a ticketone. Il caricamento digitale prevedrà varchi esclusivi per gli abbonati allo stadio e l'innovazione di questa campagna è la cessione per 5 gare del proprio abbonamento. Il cambio di utilizzatore è consentito per le fidelity e ad un altro possessore di fidelity, si fa direttamente su Ticketone e gratuitamente per 5 gare. E' importante perché ci confrontiamo molto con i tifosi e ci siamo accorti che l'impossibilità di cedere il titolo è stato un freno all'abbonamento ed invece ora potrà cederlo ad amici o parenti che abbiano semplicemente la fidelity".

12.40 - Prende il via la conferenza stampa con l'head of operations Alessandro Formisano.

Tutto pronto per il lancio della campagna abbonamenti del Napoli. Oggi alle 12,45 ci sarà la conferenza di presentazione della campagna abbonamenti. I tifosi potranno tornare a sottoscrivere la classica tessera annuale e il club azzurro ha già annunciato prezzi più bassi rispetto agli ultimi anni e la possibilità di cedere ad altri il proprio abbonamento fino ad un massimo di cinque volte.

LE PAROLE DI DE LAURENTIIS - Qualche giorno fa il presidente Aurelio De Laurentiis aveva spiegato: “La campagna abbonamenti a prezzi bassi è stata una mia decisione. Perchè solo gli juventini devono fare 35 mila abbonamento e noi risicati sui 6mila?. Allora ho detto cambiano tutto, diamo la possibilità di poter prestare l'abbonamento per cinque volte, abbassiamo i prezzi e vediamo cosa riusciamo a fare. Io non ho bisogno di riempire lo stadio. O il Napoli lo si ama veramente a prescindere o non lo si ama, io non ho bisogno degli occasionali. Non ho bisogno di fare la promo ad oltranza, allo stadio di va per amore, se non si ha amore è meglio stare a casa. Con lo stadio virtuale riusciamo comunque a guadagnare bene"