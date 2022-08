LIVE - Champions League 2022/23, dalle 18 il sorteggio dei gironi: segui la diretta su TN

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live



A partire dalle ore 18, ad Istanbul, si terrà il sorteggio della fase a gironi.

Il Napoli torna in Champions e per la settima volta nell'era De Laurentiis sarà al via nella fase a gironi. Le ultime due stagioni piuttosto deludenti in Europa hanno però fatto scendere il ranking del club azzurro (che tiene conto degli ultimi 5 anni) a quota 66.000 (ovvero il 25esimo posto in Europa) e nella prossima stagione non basterà per la seconda fascia. Il Napoli di Spalletti al sorteggio dei gironi di oggi partirà dalla terza fascia con alte probabilità di un girone molto complesso, anche se come ogni anno non mancano delle possibilità favorevoli che però i partenopei storicamente non hanno quasi mai pescato. (Qui le 4 fasce).