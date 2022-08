Verso il sorteggio Champions: ecco le 4 fasce, il Napoli in 3a ha degli spiragli

Il Napoli di Spalletti partirà dalla terza fascia con alte probabilità di un girone molto complesso, anche se come ogni anno non mancano delle possibilità

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli torna in Champions e per la settima volta nell'era De Laurentiis sarà al via nella fase a gironi. Le ultime due stagioni piuttosto deludenti in Europa hanno però fatto scendere il ranking del club azzurro (che tiene conto degli ultimi 5 anni) a quota 66.000 (ovvero il 25esimo posto in Europa) e nella prossima stagione non basterà per la seconda fascia. Il Napoli di Spalletti al sorteggio dei gironi del 25 agosto partirà dalla terza fascia con alte probabilità di un girone molto complesso, anche se come ogni anno non mancano delle possibilità favorevoli che però i partenopei storicamente non hanno quasi mai pescato.

PRIMA FASCIA - Nella prima urna ci sono le squadre vincitrici dei principali campionati europei per ranking, oltre all'Eintracht vincitore dell'EL. Il Real Madrid, vincitore della Champions, era già certo della prima fascia grazie al trionfo in Liga e quindi spazio al settimo campionato europeo per ranking e quindi all'Ajax (che perso tanti titolari) e l'altro spiraglio porta al comunque ostico Porto, oltre all'Eintracht.

SECONDA FASCIA - E' l'urna delle deluse dei campionati europei, ma ovviamente altrettanto forti. Si è aggiunto il Liverpool, sconfitto anche nella finale di Champions, così come in Premier dal City. Il livello medio poi ovviamente scende giusto di un gradino rispetto alle big europee con squadre comunque di livello come Siviglia, Tottenham e Lipsia.

QUARTA FASCIA - Qui il livello diventa molto più basso (ad eccezione di Marsiglia e Rangers), almeno considerando le squadre certe di prenderne parte in attesa delle ultime 3 gare di questa sera. Una quarta fascia alla portata garantirebbe almeno un terzo posto per continuare il cammino europeo in un Europa League anche quella molto competitiva.

PRIMA FASCIA

1 UEL Eintracht

2 Man City

3 Real Madrid

4 Milan

5 Bayern

6 PSG

7 Porto

8 Ajax

SECONDA FASCIA

1 Liverpool 134.000

2 Chelsea 123.00

3 Barcellona 114.000

4 Juventus 107.000

5 Atletico 105.000

6 Siviglia 91.000

7 Lipsia 83.000

8 Tottenham 83.000

TERZA FASCIA

1 Borussia 78.000

2 Salisburgo 71.000

3 Shakhtar 71.000

4 Inter 67.000

5 Napoli 66.000

6 Benfica 61.000

7 Sporting 55.500

8 Bayer Leverkusen 53.000

QUARTA FASCIA

1 Rangers/Psv 50.250 *3

2 Dinamo Zagabria/Bodo 49.500

3 Marsiglia 44.000

4 Copenaghen/Trabzonspor 40.500 *4

5 Brugge 38.500

6 Celtic 33.000

7 Viktoria Plzen 31.000

8 Maccabi Haifa 7.000