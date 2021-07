LIVE - Dimaro, day 2: lavoro tattico di Calzona sulla linea difensiva, poi Spalletti su pressing e uscita

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

11.20 - Spazio alle conclusioni, ma dopo 4 scambi stretti di prima e un attacco alla profondità

11.15 - Viene provata anche la pressione alta su rimessa laterale per indurre la squadra rivale a chiudersi e rinviare lungo

11.00 - Indicazioni continue di Spalletti9

10.50 - Spalletti si sofferma diversi minuti con Osimhen su come andare in pressione e soprattutto orientare gli avversari verso un lato del campo

10.45 - Spalletti ora guida centrocampisti ed attaccanti: i blu sono schierati con Demme-Gaetano, Tutino-Elmas-Machach, Osimhen.

10.35 - Lunghissima esercitazione sulla fase difensiva, ma tra poco dovrebbe toccare ad attaccanti e centrocampisti

10.25 - Solo i difensori in campo con Calzona che ora guida la linea difensiva sui movimenti sui lanci dalle retrovie.

10.20 - Ora il lavoro difensivo è nell'allenare la linea sui cambi gioco da esterno ad esterno

10.15 - Il resto del gruppo per ora è impegnato col lavoro fisico con corsa e scatti sulla pista d'atletica

10.10 - Calzona guida due linee difensiva su esercizi di scivolamento con il terzino che poi si stacca sull'avversario sull'esterno ed i tre difensori che si compattano

10.05 - Lavoro sulla fase difensiva agli ordini di Calzona, ex vice di Sarri e rientrato a Napoli

9.55 - I calciatori si spostano dalla palestra al campo. Palleggi in gruppo, con gli azzurri disposti a cerchio.

9.50 - Gli azzurri sono in palestra, in attesa dell'arrivo in campo di Luciano Spalletti.

9.45 - Lo staff di Spalletti ha già preparato il campo, con la solita particolarità di avere un quadrato anziché il cerchio di centrocampo.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del secondo allenamento nel secondo giorno di ritiro di Dimaro agli ordini di Spalletti