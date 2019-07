LIVE - Dimaro, day 4: seduta mattutina, inizia il lavoro col pallone. Tonelli in gruppo

Premi F5 per aggiornare il live e seguire la diretta

10.40 - Intanto i portieri si allenano ovviamente a parte: slalom tra i paletti e presa centrale col pallone lanciato dal preparatore. Tutto sotto l'occhio vigile di Nista.

10.36 - Lorenzo Tonelli si sta allenando con il resto del gruppo dopo il lavoro in piscina di ieri.

10.31 - Lavoro col pallone per gli azzurri che si scambiano di posizione

10.20 - Esercizi di attivazione in campo mentre lo staff ha gi preparato il campo con sagome e porzioni delimitate.

10.10 - Un gruppo è impegnato in palestra, gli altri azzurri sono al di fuori della struttura, sulla pista d'atletica, alle prese con esercizi di postura.

10.03 - La squadra è in palestra. Prima dell'inizio dell'allenamento, breve riunione tecnica con Carlo Ancelotti.

9.58 - Ancelotti è sul campo di Carciato con qualche azzurro, a breve l'ingresso di tutti gli altri calciatori per l'inizio dell'allenamento.

9.45 - Curiosità: presente a Dimaro anche Luigi De Laurentiis, figlio del patron azzurro e attuale presidente del Bari.

9.40 - Primi azzurri che spuntano dal tunnel ma per dirigersi in palestra come Malcuit, Palmiero e Zedadka.

9.30 - Giornata importante quella di oggi perché stasera al centro congressi di Folgarida ci sarà il classico incontro tra i tifosi e due calciatori del Napoli con Ancelotti.

9.20 - Splende il sole a Dimaro Folgarida, una giornata calda in attesa dell'inizio dell'allenamento.Tribune coi primi tifosi.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti al quarto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. A breve inizierà l'allenamento mattutino degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti.