LIVE - Incontro ADL-squadra: arrivato il patron, può iniziare il chiarimento

Giornata importantissima per i destini del Napoli oggi a Castel Volturno, dove dovrebbe esserci l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e la squadra. Seguiremo l'evento per darvi tutti gli aggiornamenti.

13.00 - All'incontro non partecipa chiaramente Ciciretti, andato via dal centro sportivo perché sostanzialmente aggregato alla rosa solo per gli allenamenti essendo in cerca di sistemazione per gennaio.

12.50 - Arrivato, come da previsioni, Aurelio De Laurentiis al centro sportivo di Castel Volturno. Inizia dunque l'incontro con la squadra per cercare di arrivare ad un compromesso.

12.15 - Arrivato a Castel Volturno anche Alessandro Formisano, Head of Operations Sales e Marketing del Napoli.

11.45 - Terminato l'allenamento a Castel Volturno. Si attende l'arrivo di De Laurentiis.

11.15 - La squadra è già in campo per l'allenamento del mattino in vista del Bologna, unica seduta in programma nella giornata di oggi.

11.00 - Arrivati al centro sportivo il vice presidente Edoardo De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che, come di consueto, sono al campo per l'allenamento degli azzurri.