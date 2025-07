Ufficiale Napoli Basket, altro rinforzo per coach Magro: arriva lo statunitense Bolton

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo biennale con Rasir Bolton. Il play/guardia USA (190 cm) è nato in Virginia, nel 1999 ed ha iniziato nel 2018 la sua carriera in NCAA con i Penn State Nittany Lions. Si trasferisce agli Iowa State Cyclones, dove resta per due stagioni. Chiude il suo percorso universitario con i Gonzaga Bulldogs, dove gioca per altri due anni. L’esordio in Europa avviene nella stagione 2023-24 con il Windrose Giants Antwerp, in Belgio, dove disputa un ottimo campionato con 17.6 punti, 3.2 rimbalzi e 2.5 assist di media e gara. Nella scorsa stagione va a giocare in Serbia nella ABA Liga, con gli Spartak Subotica Office Shoes, dove disputa 28 gare con 13.4 punti, 2.2 rimbalzi e 3 assist di media.

Dichiarazione di Alessandro Magro, Coach del Napoli Basket: “Siamo estremamente felici di aver firmato un giocatore come Rasir, siamo sicuri che potrà continuare con noi il suo percorso di crescita e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi grazie al suo talento e alla sua ambizione”