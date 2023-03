LIVE - Italia-Inghilterra 0-1 (14' Rice): primo tempo in corso

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live



6' - Pressa molto bene l'Italia e Pellegrini vince un duello sulla fascia sinistra. Avanza il 10 azzurro che prova poi un cross basso verso il centro, ma Stones interviene e mette il pallone in corner.

7' - Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Retegui prova la deviazione aerea verso Pickford ma non riesce a colpisce bene il pallone mettendo direttamente a fondo campo. Buono spunto dell'attaccante del Tigre.

19' - Jorginho cerca in verticale lo scatto di Retegui. Il passaggio è però impreciso, Pickford esce e riesce a fare sua la sfera.

22' - Kane si allarga sulla fascia destra: cross verso il centro dell'area di rigore ma Saka non riesce ad arrivare sul pallone.

25' - L'Italia ha accusato il gol dell'Inghilterra: diversi errori in impostazione e fraseggio farraginoso.

28' - Barella che riceve all'altezza del limite dell'area, carica il destro ma viene fermato dall'ottimo intervento in scivolata da parte di Rice.

29' - Primo cartellino giallo della sfida: ammonito l'autore del gol Rice per eccessive perdite di tempo

32' - PHILLIPS! Errore in impostazione di Jorginho, Bellingha, recupera la sfera e serve Phillips che va al tiro: destro secco che si spegne di poco a lato.

34' - Ancora Inghilterra in avanti con Saka che vede la sovrapposizione interna di Walker sulla destra ma sbaglia il passaggio.

2' - Buona combinazione fra Spinazzola e Pellegrini con il primo che parte sulla corsia di sinistra ma sbaglia il passaggio per Berardi.

1' - Errore di Grealish che regala il pallone a Berardi. Il passaggio è subito per Retegui che sbaglia l'aggancio.

20:45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

20:40 - Si parte con "God save the King", poi si procederà con "Il canto degli italiani", l'inno di Mameli.

20:35 - Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio: le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco

20:05 - Anche Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, sarà presente stasera allo stadio Diego Armando Maradona per assistere alla prima gara del 2023 della nostra Nazionale: il presidente è arrivato pochi minuti fa nell'impianto partenopeo per assistere dal vivo a Italia-Inghilterra.

19:40 - È quasi tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024 fra Italia e Inghilterra, in programma alle ore 20.45. Subito titolare l'attaccante azzurro Mateo Retegui, al centro del tridente di Mancini con Berardi e Pellegrini ai suoi lati.

Queste le due formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct: Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish. Ct: Southgate.

19:28 - L'attaccante dell'Italia Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l'Inghilterra: "Il solito viaggio che faccio spesso per venire allo stadio. I tifosi del Napoli si fanno sentire sempre per la propria squadra ma anche per la Nazionale".

Che partita sarà?

"C'è grande voglia di partire bene e mettere subito le cose in discesa. Sappiamo che sarà difficile ma ci teniamo tanto per iniziare alla grande".

La chiave per oggi?

"Quella del possesso palla perchè loro sono una squadra fisica che ti viene addosso. Sarà importante tenere palla e vincere i duelli uno contro uno".

Retegui giocherà?

"Sì, gioca lui davanti. Speriamo possa fare una grande partita anche se non sarà facile. E' un ragazzo di grande prospettiva e bisogna lasciarlo tranquillo".

Dopo aver visto il Mondiale in televisione, l'Italia di Roberto Mancini inizia questa sera il cammino verso Euro 2024 con la super sfida contro l'Inghilterra. Gli azzurri ripartono da Napoli e dallo stadio Diego Armando Maradona, quasi sold-out per il ritorno della Nazionale in città 10 anni dopo.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Italia-Inghilterra, primo match del Gruppo C valido per le qualificazioni a Euro 2024.