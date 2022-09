LIVE - Lazio-Napoli, pre-partita: un ballottaggio per Spalletti

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per Lazio-Napoli non vi sarà il boom dei 53 mila di Lazio-Inter, ma l'atmosfera sarà da grande evento: oltre ai 25 mila abbonati, si attendono tra i 10 e i 15mila paganti per avvicinare o raggiungere quota 40 mila spettatori.

Spalletti a Roma riproporrà la formazione tipo delle prime giornate, rilanciando i giocatori lasciati a riposo nell'ultima gara. Davanti a Merert, che nelle prossime settimane potrebbe rinnovare il contratto col Napoli, rientrano Rrahmani e Mario Rui nella linea con Di Lorenzo e Kim. In mediana spazio a Lobotka e Zielinski con Anguissa ed in attacco tornerà titolare Kvaratskhelia con Osimhen e probabilmente Lozano, favorito su Lozano nell'unico vero ballottaggio che Spalletti si porterà dietro quest'oggi.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Napoli