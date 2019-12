LIVE - Napoli-Bologna 0-0: gol annullato a Lozano per fuorigioco!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

40' - LOZANO! Tanto spazio per Elmas, che se lo prende tutto. Tiro da fuori, palla deviata che diventa buona per Lozano: il suo colpo di testa finisce di poco a lato.

38' - Koulibaly, come Medel prima, tira per la maglia Palacio: giallo anche per lui

37' - Medel strattona evidentemente Zielinski: arriva il primo cartellino giallo della partita.

34' - Iniziativa di Di Lorenzo, che rientra sul destro e calcia. Ribatte il Bologna.

32' - DZEMAILI! Cross al centro e girata volante spettacolare dell'ex Torino: la sfera sibila ad un centimetro dal palo.

28' - Maksimovic va al cross dalla fascia destra, ma Llorente viene anticipato dalla spaccata di Danilo.

26' - Sinistro a giro di Fabian dalla lunga distanza: bel tiro, ma palla sopra all'incrocio.

25' - Buona trama del Napoli, che riparte in velocità. Insigne porta palla, premia la sovrapposizione di Di Lorenzo, ma sbaglia il suggerimento.

22' - INSIGNE! Parte il capitano del Napolindal calcio di punizione: tentativo a scavalcare la barriera, ma Skorupski ci mette le dita e respinge in corner.

19' - Non si intendono Di Lorenzo e Llorente. Lo spagnolo lo serve tardi e l'ex Empoli è in fuorigioco.

16' - GOL ANNULLATO A LOZANO! Elmas imbuca per Fabian, che però fa scivolare perché dietro di lui c'è Lozano. Il messicano esplode il destro e batte Skorupski, ma si alza la bandierina: è in offside.

14' - INSIGNE! Ripartenza veloce del Napoli. Lozano va in progressione, poi serve Insigne. Il capitano esplode il mancino, ma non centra la porta.

11' - Orsolini sventaglia per Sansone, ma il suggerimento è impreciso.

10' - FABIAN! Gran bella giocata di Fabian, che nasconde il pallone a due avversari al limite dell'area e calcia da fuori: palla a lato.

7' - Tomiyasu va via col doppio passo, guadagna il fondo e fa partire il traversone. Spazza la difesa.

5' - Sugli sviluppi del corner successo Skorupski esce e fa suo il pallone.

3' - Iniziativa di Lozano, che scarica il destro dalla distanza, ad incrociare, ma non centra la porta.

18.00 - PARTITI! Inizia la gara.

17.45 - Ultimato il riscaldamento, lo speaker annuncia le formazioni ai circa 20mila spettatori presenti

17.35 - Termina il silenzio stampa, con le parole di Giuntoli a Sky. Al termine della gara il Napoli parlerà ai microfoni della stampa.

17.20 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ad una manciata di minuti dal match col Bologna è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Il clima non è mai stato un problema. Dobbiamo invertire la tendenza in campionato, fare i punti che meritiamo e continuare il nostro percorso di crescita".

La zona Champions si allontana, il campionato non aspetta. "E' stato un inizio di stagione delicato, con tanti infortuni per trauma e tante scelte discutibili che hanno condizionato l'inizio della stagione. Dobbiamo fare quello che sappiamo fare, ma meglio".

17:00 - Nel Bologna ritornano Bani e Danilo al centro della difesa. In avanti spazio a Palacio:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.

16:52 - Questa la formazione ufficiale del Napoli:

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Zielinski, Elmas, Insigne; Lozano, Llorente. Nel Napoli novità Ospina al posto di Meret. Difesa con Maksimovic, Manolas, Koulibaly e Di Lorenzo come terzino sinistro. Al posto dell'infortunato Allan, Ancelotti ha deciso di schierare Elmas con al suo fianco Zielinski. Ritorno dal primo minuto per Insigne mentre fa rumore la seconda esclusione consecutiva per Callejon. In attacco, spazio al tandem Lozano-Llorente, solo panchina per Mertens.

Ancelotti deve fare a meno di Allan, oltre a Milik ed i soliti Ghoulam e Tonelli, ma recupera Insigne che potrebbe far riposare uno tra Lozano e Mertens (più difficile che Lorenzo possa agire da cetrocampista). A centrocampo torna Callejon a destra mentre al centro possibile spazio per Elmas in coppia con Fabian e Zielinski a sinistra. In difesa Koulibaly con Manolas (se non ha i 90' per un impegno ravvicinato, è pronto Maksimovic) con Di Lorenzo e Mario Rui, in ballottaggio con Hysaj perché già autore di 90' al rientro dall'infortunio.

Mihajlovic senza Dijks, Santander e Soriano, ma formazione ormai consolidata con Orsolini, Dzemaili (in ballottaggio con Svanberg) e Sansone alle spalle dell'unica punta Palacio. A centrocampo la coppia composta da Medel e Poli (ma non è da escludere l'arretramento di Dzemaili per un atteggiamento più offensivo) mentre in difesa Danilo e Bani al centro, Tomiyasu a destra e Krejci a sinistra.

il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 di serie A ed è uscito sconfitto in tutte le ultime quattro trasferte di campionato (dal 2012 non ne perde 5). Attenzione anche alla fisicità dei rossoblù perchè con 42 ammonizioni sono dietro solo a Leganes e Getafe nei cinque maggiori campionati europei, ma il Napoli può contare su Dries Mertens che ha nel Bologna la sua vittima preferita (11 reti, più di ogni altra squadra)

I precedenti lasciano ben sperare: il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime 12 partite di Serie A contro il Bologna con un parziale di otto successi partenopei, tre rossoblù e un pareggio. Nelle ultime 5 col Bologna a Fuorigrotta, il Napoli ha segnato almeno 3 gol (18 totali) ed Ancelotti non resta senza vittorie da sei turni addirittura dal 2010.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti dal San Paolo alla diretta testuale di Napoli-Bologna! Dopo il pari di Anfield, il Napoli è chiamato ad una risposta forte anche in campionato. La squadra di Ancelotti non può permettersi di allungare la disastrosa striscia di cinque partite di campionato senza successi (4 pareggi e 1 ko): il quarto posto Champions è uno dei tre obiettivi - col passaggio agli ottavi ed andare in fondo in Coppa Italia - fissati nell'incontro ADL-squadra e contro il Bologna non c'è quasi margine di errore per le tante occasioni già buttate via in questi mes ed un distacco di cinque punti da Cagliari e Roma che non può essere più sottovalutato. La sfida ai rossoblù apre un ciclo di gare (Udinese, Genk, Parma e Sassuolo) che devono dare una svolta alla stagione prima di Natale, ma ci sarà bisogno di un Napoli totalmente diverso da quello visto con Genoa e Milan nelle ultime uscite di campionato. Servirà un Napoli versione Champions per superare la squadra di Mihajlovic, che deve uscire da una lunga crisi e che giocherà anche per il suo allenatore che gli ha rimproverato di non lottare come lui sta facendo in questi mesi, andando a toccare nel profondo la sensibilità dei giocatori che andranno anche oltre il loro 100%.