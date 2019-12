LIVE - Napoli-Bologna, pre-partita: azzurri devono chiudere la crisi dopo 6 gare senza vincere!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Ancelotti deve fare a meno di Allan, oltre a Milik ed i soliti Ghoulam e Tonelli, ma recupera Insigne che potrebbe far riposare uno tra Lozano e Mertens (più difficile che Lorenzo possa agire da cetrocampista). A centrocampo torna Callejon a destra mentre al centro possibile spazio per Elmas in coppia con Fabian e Zielinski a sinistra. In difesa Koulibaly con Manolas (se non ha i 90' per un impegno ravvicinato, è pronto Maksimovic) con Di Lorenzo e Mario Rui, in ballottaggio con Hysaj perché già autore di 90' al rientro dall'infortunio.

Mihajlovic senza Dijks, Santander e Soriano, ma formazione ormai consolidata con Orsolini, Dzemaili (in ballottaggio con Svanberg) e Sansone alle spalle dell'unica punta Palacio. A centrocampo la coppia composta da Medel e Poli (ma non è da escludere l'arretramento di Dzemaili per un atteggiamento più offensivo) mentre in difesa Danilo e Bani al centro, Tomiyasu a destra e Krejci a sinistra.

il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 di serie A ed è uscito sconfitto in tutte le ultime quattro trasferte di campionato (dal 2012 non ne perde 5). Attenzione anche alla fisicità dei rossoblù perchè con 42 ammonizioni sono dietro solo a Leganes e Getafe nei cinque maggiori campionati europei, ma il Napoli può contare su Dries Mertens che ha nel Bologna la sua vittima preferita (11 reti, più di ogni altra squadra)

I precedenti lasciano ben sperare: il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime 12 partite di Serie A contro il Bologna con un parziale di otto successi partenopei, tre rossoblù e un pareggio. Nelle ultime 5 col Bologna a Fuorigrotta, il Napoli ha segnato almeno 3 gol (18 totali) ed Ancelotti non resta senza vittorie da sei turni addirittura dal 2010.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti dal San Paolo alla diretta testuale di Napoli-Bologna! Dopo il pari di Anfield, il Napoli è chiamato ad una risposta forte anche in campionato. La squadra di Ancelotti non può permettersi di allungare la disastrosa striscia di cinque partite di campionato senza successi (4 pareggi e 1 ko): il quarto posto Champions è uno dei tre obiettivi - col passaggio agli ottavi ed andare in fondo in Coppa Italia - fissati nell'incontro ADL-squadra e contro il Bologna non c'è quasi margine di errore per le tante occasioni già buttate via in questi mes ed un distacco di cinque punti da Cagliari e Roma che non può essere più sottovalutato. La sfida ai rossoblù apre un ciclo di gare (Udinese, Genk, Parma e Sassuolo) che devono dare una svolta alla stagione prima di Natale, ma ci sarà bisogno di un Napoli totalmente diverso da quello visto con Genoa e Milan nelle ultime uscite di campionato. Servirà un Napoli versione Champions per superare la squadra di Mihajlovic, che deve uscire da una lunga crisi e che giocherà anche per il suo allenatore che gli ha rimproverato di non lottare come lui sta facendo in questi mesi, andando a toccare nel profondo la sensibilità dei giocatori che andranno anche oltre il loro 100%.