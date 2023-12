LIVE - Napoli-Cagliari, pre-partita: vietato fallire, attesa per il sostituto di Zielinski

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

Fonte: dal Maradona, Antonio Noto. In redazione: Davide Baratto

15.00 - La redazione di Sky Sport ha riferito le ultimissime sulla probabile formazione del Napoli contro il Cagliari: “Zielinski non convocato per un problema a un ginocchio: al suo posto, con anche Elmas out, ci sarà Cajuste. Confermato Natan come terzino sinistro, con Juan Jesus centrale. Peso dell'attacco sulle spalle di Osimhen, fresco di Pallone d'Oro africano. Insieme a lui Politano e Kvaratskhelia”.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

14.30 - I tornelli apriranno già alle ore 15:30 per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento, come comunicato dal club azzurro.

12.25 - Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Cagliari in programma questa sera alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 16esima giornata di Serie A. Out Zielinski, oltre a Elmas ed Olivera, mentre rientra in extremis Mario Rui.

Big da ritrovare - Osimhen ha dato già ampi segnali di crescita dal punto di vista della condizione. Dall'assist a Kvara a Torino con uno strappo dei suoi al gol contro il Braga, l'attaccante nigeriano sembra vicino a tornare al top per trascinare il Napoli prima di partire per la Coppa d'Africa. Discorso diverso per Kvaratskhelia che sta mancando sotto porta, spesso a fronte di buone partite nonostante la mancata assistenza di un terzino puro alle sue spalle.

Maradona da riconquistare - La partita assume enormi significati per la necessità di riprendere immediatamente la zona Champions, considerando anche Bologna-Roma e la sfida dell'Olimpico nel prossimo turno, ma soprattutto perché il Napoli in casa in campionato non vince dal 27 settembre. L'ultima vittoria in campionato è infatti il 4-1 all'Udinese e da quel momento ha subito solo delusioni fino al successo di martedì contro il Braga che può segnare effettivamente un cambio di rotta.

"Il miglioramento dovrà continuare col Cagliari", così Walter Mazzarri al termine di quasi ogni intervista nel post-partita del match contro il Braga. Dopo la vittoria in Champions, che ha portato all'accesso agli ottavi di finale ed ha interrotto la striscia di tre sconfitte, il Napoli quest'oggi contro il Cagliari ha l'occasione per confermare di aver realmente svoltato. La squadra di Mazzarri deve cambiare marcia soprattutto al Maradona, diventato in campionato terra di conquista e dove ha raccolto appena 7 punti, persino 4 punti in meno del Cagliari. Se il Napoli è appena ad un punto dalla zona Champions, nonostante questi risultati interni, è infatti solo grazie al rendimento esterno, rimasto d'altissimo livello (il secondo del campionato insieme alla Juventus e appena dopo l'Inter).

