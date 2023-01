LIVE - Napoli-Cremonese, pre-partita: si gioca regolarmente! Tornelli aperti

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: dal Maradona, Francesco Carbone e Antonio Gaito

17.40 - Allo stadio Maradona s'è svolto un sopralluogo alla presenza anche di vigili del fuoco, incaricati della prefettura e delegati della Lega Calcio, oltre ovviamente ai dirigenti del Napoli. Alla fine è arrivato l'ok, riferisce Il Mattino: la gara si giocherà regolarmente alle ore 21 e a porta aperte. Non è necessario, come ulteriore forma di sicurezza, la chiusura degli spalti. Attesi circa 30mila tifosi.

Attacco e difesa totalmente nuovi

Non ci sarà Lozano, squalificato (e Kvara influenzato), ma Spalletti cambierà comunque tutto il tridente. Nessun dubbio su Raspadori e Simeone, con quest'ultimo in posizione di centravanti, e l'ex Sassuolo inizialmente a sinistra ma con possibilità di accentrarsi per l'interpretazione del ruolo in maniera più fluida. A destra dovrebbe esserci Elmas, sempre più uomo di fiducia di Spalletti che appena può gli dà spazio in più ruoli. Del tutto nuova anche la difesa perché oltre a Olivera, cambio naturale di Mario Rui, sono pronti Ostigard-Juan Jesus al centro ed anche Bereszyinski all'esordio da vice-Di Lorenzo. Tra i pali, nonostante i rumors su un addio ormai imminente, dovrebbe esserci Sirigu.

Ultimi dubbi in mediana

A centrocampo è out Demme e si può considerare certo l'impiego di Ndombele da mezzala, ma per il resto Spalletti potrebbe affidarsi almeno ad uno tra Lobotka ed Anguissa per non stravolgere totalmente la squadra e non è da escludere l'ipotesi Gaetano che Spalletti tiene in forte considerazione. Una grande varietà di scelte per Spalletti che poi potrà gestire anche tante staffette grazie ai cinque cambi. La Coppa Italia, a tutti gli effetti, sarà la competizione delle (valide) alternative azzurre

Le ultime sulla Cremonese

Out dai convocati Ghiglione, Radu, Dessers, Ferrari, Lochoshvili e l'ex Chiriches. I grigiorossi scenderanno in campo molto probabilmente con il 3-5-2: Carnesecchi tra i pali; in difesa Aiwu (in ballottaggio con Hendry), Bianchetti e Vasquez. A centrocampo spazio a Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité e Valeri a sostegno della coppia inedita Ciofani-Okereke.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cremonese! Il Napoli vuole girare a quota 50 punti vincendo il derby con la Salernitana, chiudendo un girone d'andata praticamente irripetibile, ma senza naturalmente snobbare la sfida di quest'oggi di Coppa Italia. Al Maradona - che presenterà nuovamente un'ottima cornice di pubblico - arriva la Cremonese del neo-tecnico Ballardini e sarà un'opportunità importante per ruotare la rosa (profondissima) a disposizione, gestire le forze in vista del campionato e dei prossimi match ravvicinati, ma con l'obiettivo chiaramente di conquistare l'accesso ai quarti di finale contro la Roma di Mourinho.