LIVE - Napoli-Empoli, pre-partita: Gattuso con 6 cambi, tornano Kou e Demme dall'inizio

16.45 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le scelte degli allenatori: Gattuso opera 6 cambi, rilanciando Koulibaly e Demme dall'inizio dopo gli infortuni, confermando Rrahmani e dando occasioni importanti anche a Ghoulam, Lobotka, Politano ed Elmas.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna.

16.35 - Ci sono tre giocatori dell’Empoli appena sbarcati a Napoli che non possono uscire dall’albergo per le norme anti-Covid. Con loro anche l’allenatore Dionisi e un magazziniere. L’isolamento è stato ordinato dal ministero della salute visto che i cinque erano su un volo del 4 gennaio da Lampedusa a Bologna e sono stati a stretto contatto con un positivo su quel volo. I cinque dovranno stare in quarantena fino almeno al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal contatto.

Dionisi dovrebbe rivoluzionare la formazione titolare, dando spazio alle seconde linee e preservando tanti titolari in vista dello scontro diretto con la Salernitana. Davanti a Furlan linea difensiva con Cambiaso, Casale, Pirrello e Terzic; a centrocampo Damiani con Ricci (seguito da tempo dagli azzurri) e Zurkowski mezzali; in attacco Bajrami in supporto alla coppia Matos-Olivieri.

Gattuso dovrebbe ruotare ampiamente la rosa a disposizione, gestendo le energie in vista di Fiorentina e la Supercoppa. Meret potrebbe essere confermato, in difesa chance di riscatto per Rrahmani in coppia con Koulibaly (in una staffetta con Maksimovic), con Di Lorenzo a destra (è squalificato per domenica) e Ghoulam a sinistra. A centrocampo rientra Demme, probabilmente con Lobotka, avanzando Elmas da trequartista con Politano a destra e Lozano a sinistra (il macedone finirebbe a sinistra invece con Lobotka in versione sotto punta come con la Real Sociedad). In attacco Petagna favorito su Llorente, essendoci Mertens che può scaldare i motori nel finale di gara.

Inizia al Maradona contro l'Empoli, da campione in carica, la rincorsa del Napoli alla settima Coppa Italia della sua storia. La squadra di Rino Gattuso dovrà battere l'Empoli, capolista in B giocando un bel calcio, per conquistare l'accesso ai quarti di finale (contro la vincente di Roma-Spezia, nell'eventualità in gara unica all'Olimpico) e dare continuità al successo soffertissimo di Udine. Gattuso proverà a sfruttare la differenza di valori in campo per un ampio turnover, ma anche per dare minutaggio ai tanti giocatori finalmente al rientro dagli infortuni.

