LIVE - Napoli-Empoli, pre-partita: Lozano recuperato e in campo, Mertens torna titolare

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

17.34 - Il difensore dell’Empoli Sebastiano Luperto, ex di giornata, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida col Napoli: “Non dobbiamo snaturarci. Dobbiamo fare il nostro calcio e poi a fine partita vedremo cosa abbiamo raccolto”.

17.33 - Nel pre-partita di Napoli-Empoli, il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn: “L’abbiamo studiata bene in questi giorni, è una squadra pericolosa che gioca un gran calcio. Sarà quindi una partita difficile, dovremmo fare una grande partita per portare a casa la vittoria”.

16.50 - Sono state rese note le formazioni di Napoli-Empoli, match delle 18 valevole per la 17ª giornata di Serie A. Luciano Spalletti, dopo la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, scioglie gli ultimi dubbi e schiera in avanti dal 1' Dries Mertens davanti al confermato Adam Ounas nella posizione di sotto punta, con Lozano a destra ed Elmas a sinistra. A centrocampo confermato il duo di coppa Zielinski-Elmas. In difesa: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Tra i pali torna il titolare del campionato Ospina.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All.: Andreazzoli.

Dopo la mezz'ora col Leicester, Mertens si riprende il posto in attacco con Petagna che stavolta inizierà dalla panchina. Tornerà dal primo minuto anche Politano: out col Leicester per un'indisposizione dell'ultimo momento quando sembrava pronto dopo il Covid, l'esterno offensivo si riprenderà una maglia da titolare che manca da oltre un mese (7 novembre contro il Verona). Da sottopunta ancora spazio ad Ounas, considerando che Zielinski agirà basso a centrocampo con Demme, con lo scatenato Elmas a sinistra.

Ieri sono arrivate buone notizie da Castel Volturno. S'è riaggregato subito al gruppo Lozano, reduce dal trauma facciale nel match col Leicester, dopo aver saltato la seduta di venerdì. Hanno svolto l'allenamento con i compagni anche Anguissa ed Insigne, quindi pienamente recuperati anche se con una sola seduta completa nelle gambe potranno dare un contributo soltanto negli ultimi 20-30 minuti. Un'eventualità da non sottovalutare, considerando che la rosa era ridotta ai minimi termini con appena un paio di cambi a disposizione di Spalletti.

Conquistati gli spareggi con la vittoria sul Leicester, il Napoli va a caccia del successo anche in campionato che manca da due turni (pari col Sassuolo e ko con l'Atalanta), troppi per chi vuole avere ambizioni d'altissima classifica. La squadra di Spalletti ha l'occasione di riagganciare il Milan, fermato nell'anticipo, ospitando il lanciatissimo Empoli di Andreazzoli, che vola sulle ali dell'entusiasmo grazie alla serenità dei 23 punti in classifica ed alla fiducia dovuta ad un'organizzazione di gioco di ottimo livello ed anche diverse buone individualità.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Empoli