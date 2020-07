LIVE - Napoli-Milan 2-2 (20' Hernandez, 34' Di Lorenzo, 59' Mertens, 72' rig. Kessie): altri due cambi per Gattuso

PREMI F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

78' - Si riparte, iniziata di nuovo la gara

77' - Si ferma il gioco, è il momento del Cooling Break

76' - Ammonito Conti! Fallaccio su Mario Rui

75' - Theo Hernandez interviene in ritardo su Milik: giallo per il numero 19.

74' - Sostituzioni per il Napoli: fuori Mertens, dentro Milik. Esce anche Insigne, al suo posto Lozano.

72' - GOL DEL MILAN! KESSIE! Palla da un lato, portiere dall'altro: Ospina spiazzato, Kessié è freddissimo dal calcio di rigore e sigla il 2-2!

70' - RIGORE PER IL MILAN! Contatto in area tra Maksimovic e Bonaventura: per l'arbitro è fallo del difensore serbo. Check in corso col VAR.

68' - Calcio d'angolo per il Milan: cross in area e fallo in attacco. Punizione per il Napoli.

67' - Insigne prova ad imbucare per Mertens, ma Conti intuisce in anticipo e chiude in scivolata.

65' - Doppio cambio nel Napoli: escono Fabian e Lobotka, dentro Elmas e Demme

64' - LEAO! Buona giocata dell'attaccante del Milan. Tiro dai 25 metri, palla alta

62' - Mertens imbuca per Fabian, che va da Insigne. Il colpo di tacco del numero 24 viene letto dalla difesa del Milan.

61' - Sostituzione per il Milan: fuori Ibrahimovic, dentro Leao.

59' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MERTEEEENS! Fabian manda Callejon sul fondo, a destra, e l'ex Real Madrid crossa basso verso Mertens: tiro di prima intenzione del belga, la deviazione di Romagnoli beffa Donnarumma ed è 2-1 al San Paolo!

58' - Corner che non sortisce effetti, Milan che allontana

57' - Bella giocata sull'asse Insigne-Zielinski, sarà angolo per il Napoli

55' - Scucchiaiata profonda per Callejon, che controlla e prova a crossare: Kessié accorcia e devia in angolo. Dagli sviluppi del corner la difesa rossonera spazza via il pallone

54' - Palla per Insigne, largo sulla sinistra. Il capitano del Napoli viene steso da Conti, ma per l'arbitro è tutto regolare. Protesta Gattuso

52' - CALLEJON! Buona ripartenza del Napoli con Zielinski che manda a calciare Callejon poco fuori il limite dell'area. Palla che finisce alle stelle

51' - Di Lorenzo cambia gioco verso Insigne, ma Conti chiude la diagonale e intercetta il pallone.

49' - Cross sbagliato da Di Lorenzo, palla che finisce nelle braccia di Donnarumma

48' - Fase di studio tra le due squadra

46' - Bella giocata di Ibrahimovic, che riceve in area, si gira e calcia: blocca Ospina.

46' - Primo cambio per Pioli: esce Paquetà, dentro Saelemaekers.

22.49 - SI RIPARTE! Iniziato il secondo tempo

22.33 - Finisce il primo tempo! Bella gara al San Paolo con gli azzurri passati demeritatamente sotto con un gol di Hernandez. Ci ha pensato Di Lorenzo a ristabilire la parità su una deviazione infelice di Donnarumma. Finisce così la prima frazione

45' - Ci saranno due minuti di recupero

43' - Insigne fa partire il cross dalla sinistra per Callejon, chiuso dai due centrali rossoneri. Fischia comunque La Penna, che ravvisa una spinta dello spagnolo e quindi il fallo.

41' - FABIAN! Bella sterzata dello spagnolo che va a calciare dai 25 metri, palla che esce di un paio di metri

40' - MARIO RUI! Grande azione del Napoli, tutta di prima, che porta a calciare Mario Rui. Respinge Donnarumma

39' - Fabian vede il movimento di Mertens e prova a premiarlo. Kjaer legge tutto e anticipa il belga.

37' - Di Lorenzo imbuca per Fabian, che cerca il solito cross basso: palla deviata in angolo.

34' - GOOOOOOOOOOOL! DI LORENZO! Insigne batte il calcio di punizione e scodella al centro. Di Lorenzo sfiora, Donnarumma respinge male, proprio sui piedi dell'ex Empoli, per il quale è un gioco da ragazzi spingere in porta da due passi!

33' - Koulibaly recupera palla sulla trequarti e parte con la sua classica zingarata offensiva: Conti lo stende, punizione per il Napoli ma nessun cartellino.

32' - Scucchiaiata in profondità per Zielinski, ma Kjaer prende posizione e accompagna la sfera all'uscita, senza permettere al polacco di prenderla.

30' - Ammonito Mario Rui, fallo su Bennacer

29' - Buon'azione sull'asse Callejon-Di Lorenzo, il terzino azzurro mette al centro, Mario Rui colpisce debolmente

27' - Si riparte con la partita

25' - L'arbitro decreta il Cooling Break per far rinfrescare i calciatori

23' - ZIELINSKI! Guizzo del polacco che si libera bene di Bennacer e calcia dai 25 metri, palla che esce di un soffio dalla porta difesa da Donnarumma

20' - GOL MILAN! Palla in area per Rebic, che gira su se stesso e va al cross morbido per Theo Hernandez: conclusione a giro dell'ex Real Madrid, Ospina non può nulla ed è 0-1!

19' - CALLEJON! Altra grande manovra del Napoli. Mario Rui crossa basso per Mertens, che a sua volta gira per Callejon. Tiro di prima dello spagnolo, ma Donnarumma respinge ancora.

17' - INSIGNE! PALO! Insigne batte un angolo, ma la difesa mette fuori. L'azione prosegue e il capitano riceve e calcia da fuori: palla sul legno. Si alza comunque la bandierina per una posizione irregolare di Mertens, presente sulla traiettoria.

16' - Bella uscita del Milan, con tanti passaggi. Bennacer fa filtrare per Paquetà, che però dimentica la sfera e favorisce il recupero del Napoli.

14' - MERTENS! Slalom gigante del belga che salta due uomini in un bicchiere d'acqua, calcia posizione defilata, ma Donnarumma compie una gran parata in allungo e dice di no.

12' - Schema del Napoli dal piazzato. Insigne gioca con Maksimovic, che cerca subito Koulibaly, anticipato però da Kjaer.

11' - Fase confusa di gioco. Zielinski mette ordine e guadagna una buona punizione nella trequarti rossonera

9' - Duro scontro di gioco tra Di Lorenzo e Theo Hernandez. Ammonito il terzino azzurro

6' - Napoli che scalda i motori. Buon'azione degli azzurri con Insigne che viene liberato al tiro: palla respinta dalla difesa rossonera

5' - Insigne riceve la palla, vede il taglio di Callejon e prova a premiarlo: palla leggermente lunga, Donnarumma la fa sua.

4' - Lancio lungo di Mario Rui per Zielinski, che nel corpo a corpo in area con Bennacer finisce a terra. Per l'arbitro è tutto regolare.

2' - Ritmi bassi in quest'avvio di partita. Fase di studio.

21.47 - PARTITI! E' iniziata Napoli-Milan

21.30 - Abbraccio tra Gattuso e Maldini durante il riscaldamento.

21.20 - Elseid Hysaj è stato intervistato da Sky Sport nel pre-partita di Napoli-Milan: "Stiamo attraversando un bel periodo, stiamo bene, speriamo di tenere questo ritmo fino alla fine. Gattuso? La vive più di noi ma ce l'ha trasmesso, ci tiene e ci teniamo anche noi. Ho molta fiducia da Gattuso, qua sono a casa, nella vita e nel calcio, però non si sa cosa può succedere".

21.15 - Inizia il riscaldamento.

20.37 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le formazioni: nel Napoli c'è la conferma di Lobotka dal primo minuto, con Fabian e Zielinski. In attacco Callejon nel tridente con Mertens ed Insigne mentre in difesa tornano Koulibaly e Di Lorenzo nella linea con Maksimovic e Mario Rui. Nel Milan tutto conferma con Paquetà che vince il ballottaggio con Bonaventura

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic , Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Luperto, Ghoulam, Manolas, Hysaj, Allan, Elmas, Younes, Demme, Lozano, Milik, Politano. All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Paquetà, Calhanolgu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, Soncin, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Saelemaekers, Bonaventura, Leao, Maldini. All. Pioli

19.40 - Napoli con la classica divisa azzurra, già posizionate nello spogliatoio per l'arrivo della squadra.

19.20 - Il Milan è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski: quattro gol in 12 sfide. Lo scorso anno il polacco siglò una doppietta nella rimonta 3-2 per i parenopei.

18.50 - Al San Paolo sarà presente anche il presidente De Laurentiis per stare vicino alla squadra.

18.40 - Secondo Sky a centrocampo dovrebbe esserci la conferma di Lobotka dal primo minuto, ai suoi lati Fabian e Zielinski. In avanti Callejon in vantaggio su Politano, per il resto confermatissimi dal primo minuto Mertens e Insigne

18.30 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Lucas Paquetà va verso una maglia da titolare nel match di questa sera contro il Napoli: il brasiliano dovrebbe quindi vincere il ballottaggio con il belga Saelemaekers.

DIFFIDATI - Nel Napoli sono 3: Milik, Mertens, Zielinski, in caso di giallo salteranno la trasferta di Bologna.

ARBITRO - La Penna (Paganessi-Mondin, IV: Abisso, VAR: Rocchi: AVAR: Bindoni)

LE ULTIME DI FORMAZIONE - Gattuso ha tutti a disposizione (tranne Llorente non al meglio) e rilancia i titolari rimasti a riposo col Genova. Tra i pali dovrebbe tornare Ospina, in difesa Di Lorenzo e Koulibaly, nella linea con Maksimovic e Mario Rui (favorito su Hysaj), a centrocampo energie fresche con Zielinski e Demme nel terzetto con Fabian ed in attacco potrebbe tornare Callejon (in vantaggio su Politano) con la conferma di Mertens e Insigne.

Senza Musacchio e Castillejo, Pioli dovrebbe confermare gran parte della squadra vittoriosa contro la Juventus. In attacco potrebbe esserci Bonaventura (in ballottaggio con Rebic) nel terzetto con Saelemaekers e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. Per il resto confermati Kessie e Bennacer davanti alla difesa ed in difesa la linea con Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan! Il Napoli non vuole fermarsi. La squadra di Gattuso vuole arrivare al top alla gara col Barcellona e costruire da adesso quelle certezze necessarie per il prossimo campionato ad altissimi livelli. L'obiettivo massimo in campionato è il quinto posto ed al San Paolo arriva il Milan, proprio una delle concorrenti (-2 in classifica), tra le più in forma insieme agli azzurri ed all'Atalanta. La squadra di Gattuso ha l'occasione dunque di ricacciare dietro i rossoneri e migliorare l'ottima striscia di risultati nel girone di ritorno (è a 27 punti, come la Juve, ed a -4 dall'Atalanta che affronterà proprio i bianconeri)