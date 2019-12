LIVE - Napoli-Parma, pre-partita: alle 18.30 la prima di Gattuso, ecco la sua prima formazione

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

17.02 - FORMAZIONI UFFICIALI

Manca poco meno di un'ora e mezza al match tra Napoli e Parma ed è appena stata diramata la prima formazione scelta da Gennaro Gattuso nella sua esperienza partenopea. Tutto confermato, non ci sono sorprese rispetto alle indiscrezioni della vigilia e quindi sarà 4-3-3. In difesa Mario Rui vince il ballottaggio con Hysaj e viene confermato dal primo minuto. Centrocampo a tre con Fabian, Allan e Zielinski: sarà il brasiliano il vertice basso. In attacco Callejon, Milik e Insigne vengono preferiti a Lozano, Llorente e Mertens.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

PARMA: in attesa

16.50 - Il Napoli affronterà il Parma tra meno di un'ora e mezza e negli spogliatoi del San Paolo è già tutto pronto. Gli azzurri oggi non vestiranno con la prima maglia, bensì utilizzerano la quarta divisa, presentata oggi, mimetica e con la mappa dei quartieri della città sul tessuto. Il club azzurro, tramite i social, ha mostrato le immagini dall'interno degli spogliatoi del San Paolo.

16.00 - Arek Milik verrà confermato dal primo minuto al San Paolo nella gara d'esordio del neo-tecnico Gattuso. Il Parma è la vittima preferita in serie A del bomber polacco: l'ex Ajax ha segnato quattro gol contro i gialloblù in Serie A e contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato.

Gattuso partirà col 4-3-3 ed almeno in due reparti le scelte sembrano fatte: in difesa Manolas e Koulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui sui lati, a centrocampo Allan vertice basso con Fabian e Zielinski mezzali. In attacco da prima punta dovrebbe agire Milik (favorito su Llorente nonostante qualche problemino) con Insigne e Callejon esterni alti per ricostruire le catene laterali di sarriana memoria con mezzali e terzini.

14.00 - Dopo gli ultimi sopralluoghi la decisione è arrivata: Napoli-Parma si gioca alle 18:30. Trenta minuti di slittamento per garantire la messa in sicurezza del San Paolo, impianto in cui sono al lavoro tutte le istituzioni per ripulire i settori dai danni causati dal maltempo e dai cupolini della copertura che sono divelti. La notizia, come raccolto da Tuttonapoli, è ufficiale e sarà confermata anche dai comunicati ufficiali che saranno diramati nei prossimi minuti.

I primi 90' di Gattuso sono insidiosi sotto ogni punto di vista. Da un lato è attesa una reazione della squadra, ma dall'altra l'incognita è rappresentata dal passaggio al 4-3-3, diverse novità nell'interpretazioni dei ruoli, ma anche nell'entusiasmo dell'avversario. Il Parma arriva al San Paolo con una classifica incredibile che la tiene a pari punti degli azzurri. La squadra di D'Aversa ha perso solo due gare nelle ultime sette giornate e, soprattutto, è imbattuto nelle ultime quattro trasferte di serie A. Non è un caso perché i gialloblù fuori casa sono a loro agio, compattandosi e puntando sulle ripartenze con la velocità di Gervinho e la progressione di Kulusevski, classe 2000 vera rivelazione del campionato.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti dal San Paolo alla diretta testuale di Napoli-Parma! E' l'ora di scendere in campo dopo il ribaltone in panchina. Gattuso ha lavorato tanto dal suo arrivo, raddoppiando la durata delle sedute, provando ad incidere sul piano della fiducia e su quello tattico con allenamenti divisi per reparti. A lui è affidato un lavoro non semplice, lungo, ma già col Parma si attendono dei miglioramenti sotto ogni aspetto rispetto al disastroso Napoli delle ultime uscite di campionato. Di fronte ci sarà il Parma, squadra spigolosa e pericolosa per chiunque, capace di pareggiare sul campo dell'Inter e far soffrire la Juve, perdendo solo su una deviazione in una mischia in area.