LIVE - Napoli-Rangers, pre-partita: turnover per Spalletti con l'attacco inedito

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

TuttoNapoli.net

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

20.45 - Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per il penultimo impegno del Napoli nel Gruppo A di Champions League. Ad assistere al match contro i Glasgow Rangers anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

20.30 - Nel pre-partita di Napoli-Glasgow Rangers, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Campagna acquisti concordata tutta con Spalletti? “Noi abbiamo un reparto scout molto bravo, facciamo scouting tutto l’anno e quindi ci siamo preparati molto prima. Abbiamo poi concordato tutto con Luciano che ci ha dato il via libera. Abbiamo fatto tutto in coro. C’è uno scambio nel quotidiano col mister, quando c’è tanto confronto ogni giorno non c’è bisogno di fare liste. Siamo andati dritti per dritti senza alcun problema”.

Raspadori esterno, cosa vi aspettate da lui in quella posizione? “Alla fine quella è la posizione di partenza ma infase di svilupppo tende ad accentrarsi. Quando ha la palla è libero di andare dove più si sente a suo agio. Il mister è bravissimo in questa disposizione, fino adesso ha sempre fatto scelte azzeccate. Speriamo che sia così anche stasera”.

Sugli ottavi raggiunti: “Siamo molto contenti, gli ottavi sono un bellissimo risultato. Adesso stiamo lavorando sul quotidiano e pensiamo a stare con i piedi per terra e capire quale è il nostro limite. Bisogna fare ancora molta strada e superarsi”.

Da ex difensore insegna ai difensori centrali come comportarsi? “Io sinceramente ero diverso da te (Costacurta, ndr.), ho giocato a livelli inferiori. Io non insegno niente, c’è il mister è bravissimo sul campo. Cerco di capire le caratteristiche per fare un certo tipo di calcio. Al mister gli piace molto giocare da dietro, quindi il giocatore deve essere predisposto a giocare al calcio. Giocando molto alti sono tutti calciatori che devono avere una discreta velocità per reggere l’uno contro uno a campo aperto. Questi sono i ragionamenti che facciamo”.

20.20 - Nel pre-partita di Napoli-Glasgow Rangers, il terzino azzurro Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sarebbe un grandissimo traguardo ed è diventato anche un nostro obiettivo il primo posto. Abbiamo la possibilità di finire primi, sarebbe una grande cosa a livello di società e squadra. Cercheremo di dare continuità a quello che stiamo facendo e di arrivare fino in fondo al primo posto”.

Gruppo giovane ma solido, raccontaci in cosa è cambiato: “E’ vero che abbiamo cambiato tanto, tanti giocatori importanti che hanno fatto la storia di questa società sono andati da un’altra parte. Non saranno mai dimenticati perché loro ci hanno fatto arrivare a questo punto, quindi un ringraziamento a chi non c’è più. Siamo stati molto fortunati con i nuovi arrivati, perché si sono calati subito tutti calati nella realtà di Napoli. Siamo una squadra giovane che però va tutta dalla stessa parte, lo stiamo dimostrando ogni tre giorni”.

20.10 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida di Champions League contro i Rangers è intervenuto al microfono di Mediaset: "Il presidente è molto contento, però come tutti noi tiene i piedi per terra e cerca di vivere con noi ogni momento per cercare di fare sempre meglio".

Kvaratskhelia, c'è qualche top club? "Sta facendo molto bene, sono in tanti a fare bene. Siamo lontanissimi dal mercato, non c'è niente. Siamo molto contenti, tanti ragazzi stanno facendo bene ma la differenza lo farà continuare a fare bene".

Lo considerate però incedibile? "Assolutamente". State dando lustro al "Stiamo molto concentrati sul presente, ognuno con le proprie responsabilità. Cerchiamo di scoprire qual è il nostro limite. Il calcio è fatto di equilibri, quindi dobbiamo stare con i piedi per terra e stare attenti a non fare voli".

C'è interesse dalla Premier League per Osimhen? "Ripeto, in questo momento non pensiamo al mercato. Cerchiamo di crescere nel quotidiano, vogliamo vedere qual è il nostro limite. Siamo molto lontani dal mercato. Noi abbiamo sempre fatto un mercato con la testa, sia in uscita che in entrata, e penso che siamo riusciti a fare - a volte più, a volte meno - sempre una squadra competitiva e anche quest'anno stiamo facendo bene".

In Inghilterra i rumors su Ronaldo, anche legati al Napoli, sono tornati di moda. "Sarò ripetitivo, in questo momento veramente stiamo pensando al quotidiano, non al mercato. E se dovessi pensare al mercato direi che non faremo niente, perché non vedo cosa riparare, non c'è nulla di riparare. Le cose stanno andando talmente bene, i ragazzi stanno facendo così bene, non faremo nulla ad oggi".

20.00 - Nel pre-partita di Napoli-Glasgow Rangers, il terzino azzurro Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sarebbe un grandissimo traguardo ed è diventato anche un nostro obiettivo il primo posto. Abbiamo la possibilità di finire primi, sarebbe una grande cosa a livello di società e squadra. Cercheremo di dare continuità a quello che stiamo facendo e di arrivare fino in fondo al primo posto”.

Gruppo giovane ma solido, raccontaci in cosa è cambiato: “E’ vero che abbiamo cambiato tanto, tanti giocatori importanti che hanno fatto la storia di questa società sono andati da un’altra parte. Non saranno mai dimenticati perché loro ci hanno fatto arrivare a questo punto, quindi un ringraziamento a chi non c’è più. Siamo stati molto fortunati con i nuovi arrivati, perché si sono calati subito tutti calati nella realtà di Napoli. Siamo una squadra giovane che però va tutta dalla stessa parte, lo stiamo dimostrando ogni tre giorni”.

19.40 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Glasgow Rangers, sfida delle 21 valevole per la quinta giornata del Gruppo A di Champions League. Spalletti opera ben 6 cambi rispetto alla vittoriosa trasferta di Roma. In porta confermato Meret, al centro della difesa riposa Juan Jesus, al posto del brasiliano c’è Ostigard con Kim alla sua sinistra. Completano il reparto Di Lorenzo e Mario Rui, che torna titolare al posto di Olivera. A centrocampo confermati Ndombele e Lobotka, mentre nel ruolo di mezzala sinistra spazio dal 1’ ad Elmas. Rivoluzione totale in attacco dove Politano e Raspadori agiranno sulle fasce con al centro l’esordio dal 1’ per Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

RANGERS (3-4-3) : McGregor; Lundstram, King, Davies, Tavernier, Yilmaz, Tillman; Wright, Sands, Kent, Morelos. All. Van Bronckhorst.

Van Bronckhorst potrebbe riproporre l'undici dell'andata con stavolta Colak centravanti e non Morelos. Lundstram davanti alla difesa e più avanzati Jack, Wright, Arfield e Kent. In difesa out Goldson e King e quindi spazio a Davies con Sands e Tavernier e Yilmaz ai lati.

Al di là delle solite rotazioni, con Mario Rui e Politano che si riprendono il posto nell'alternanza con Olivera e Lozano, Spalletti (che recupera Anguissa per la panchina) potrebbe presentare tre novità: in difesa Ostigard può dare un turno di riposo a Kim o più probabilmente a Juan Jesus. In mediana Elmas può far rifiatare Zielinski, nel terzetto con Ndombele e Lobotka. In attacco spazio a Simeone centravanti ed a sinistra Kvaratskhelia è favorito ma non è da escludere Raspadori largo o Elmas più avanzato se a centrocampo ci fossero scelte diverse.

Con 12 punti in quattro partite, il Napoli è certo della qualificazione ma non del primo posto. La squadra di Luciano Spalletti per questo dovrà battere i Rangers, senza sottovalutare la gara come assicurato dal tecnico in conferenza, ed attendere la mancata vittoria del Liverpool ad Amsterdam altrimenti - in caso di vittorie di entrambe - andrebbe ad Anfield potendosi permettere di perdere, ad oggi, per 3-0. Il Napoli però non farà troppi calcoli e giocherà per continuare l'incredibile serie di vittorie e portarla a quota 12.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sassuolo